Settimana della Salute: la Lilt in piazza per la prevenzione insieme alla Misericordia

Grosseto. La 3^ edizione della Settimana della Salute, promossa dal Comune di Grosseto dal 5 al 9 maggio, si conferma come iniziativa importantissima per la salute della nostra comunità.
Alleate le più importanti associazioni del territorio nell’erogazione di screening di prevenzione e nell’importante diffusione della cultura della qualità della vita .
La Lilt Aps-Ets di Grosseto, con i propri medici, partecipa in partenariato con la Misericordia di Grosseto, che metterà a disposizione gli “ambulatori mobili” e i volontari.
In questo importante evento, Lilt Grosseto e Misericordia Grosseto rinnovano l’impegno per la solidarietà, con l’insostituibile competenza di personale volontario medico e civile.
Nei quattro giorni di partecipazione in piazza Dante, medici e professionisti realizzeranno screening e consulenze.
Per la Lilt di Grosseto saranno operativi i seguenti medici volontari:
- martedì 5 maggio, dottor Pizzuti, urologo (dalle 10 alle 12.30), e dottor Mantovani, proctologo (dalle 10 alle 12.30);
- mercoledì 6 maggio, dottor Cicerchia, dermatologo (dalle 10 alle 12.30), dottor Angelucci, patologie del cavo orale (dalle 15 alle 17.30), dottor Balestracci, consulenze per la prevenzione del tratto digestivo e per la chirurgia generale (dalle 15 alle 17.30);
- giovedì 7 maggio, dottoressa Del Duchetto, biologa nutrizionista (dalle 10 alle 12.30), dottor Benassi, otorinolaringoiatra (dalle 15 alle 17.30), dottoressa Mucci, riabilitazione del pavimento pelvico (dalle 15 alle 17.30);
- venerdì 8 maggio, dottor Paolini, urologo (dalle 10 alle 12.30), e dottor Varziri, dermatologo (dalle 10 alle 12.30).
I volontari delle due associazioni forniranno informazioni e materiale illustrativo relativi alle numerose attività di prevenzione oncologica effettuate negli ambulatori della sede della Lilt Grosseto ed i servizi offerti dalla sezione di Grosseto della Misericordia.
Per le visite e le consulenze telefonare alla segreteria della Lilt Grosseto al numero 0564.453261.