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Riqualificazione del camminamento intorno al centro: al via il terzo stralcio dei lavori

I lavori prevedono la realizzazione di rampe e scalinate, la sistemazione a verde e il consolidamento delle murature

di Redazione
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Arcidosso (Grosseto). Sono iniziati ieri i lavori del terzo stralcio dell’intervento di riqualificazione della Fratta, un progetto strategico di rigenerazione urbana che interessa l’area intorno al centro storico di Arcidosso.

L’intervento, finanziato con un contributo della Regione Toscana di 600mila euro e un cofinanziamento del Comune di Arcidosso di 150mila euro, prosegue il percorso di valorizzazione e messa in sicurezza dell’area.

I lavori prevedono la realizzazione di rampe e scalinate, la sistemazione a verde e il consolidamento delle murature.

L’obiettivo è completare il camminamento intorno al centro storico, migliorando accessibilità e fruizione, e realizzare due nuovi ingressi: via Voltarella e via Codaccio, accanto alla chiesa di San Leonardo.

Entro l’anno è previsto anche l’appalto del quarto e ultimo stralcio, che riguarderà il consolidamento del masso e il collegamento tra piazza della Riconciliazione e il camminamento.

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