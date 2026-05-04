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Nuova vita per la piazza della frazione: inaugurato il punto di incontro

Il nuovo spazio non sarà solo un punto di ristoro per colazioni, pranzi veloci e aperitivi, ma si propone come il vero cuore pulsante della socialità locale

di Redazione
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Boccheggiano (Grosseto). Un sogno coltivato per anni che finalmente diventa realtà.

Domenica 3 maggio è stato ufficialmente inaugurato il nuovo luogo d’incontro in piazza del Minatore a Boccheggiano, un progetto di rigenerazione urbana fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Montieri e affidato alla gestione dell’associazione 4 Gatti Aps.

L’evento inaugurale ha visto una partecipazione straordinaria: la piazza si è riempita di cittadini e visitatori, un segnale di forte coesione sociale che fa ben sperare per il futuro del borgo.

Il nuovo spazio non sarà solo un punto di ristoro per colazioni, pranzi veloci e aperitivi, ma si propone come il vero cuore pulsante della socialità locale, rispondendo alle nuove esigenze della comunità.

“Ci abbiamo sperato e creduto tanto, investendo ogni nostra energia in questo progetto – spiegano i rappresentanti dell’associazione 4 Gatti – . Vedere piazza del Minatore così viva durante l’inaugurazione ci ha riempito il cuore di gioia. Ringraziamo il sindaco Nicola Verruzzi e tutta l’amministrazione per aver creduto in noi, oltre alle attività locali che ci hanno supportato in questo percorso”.

Il nuovo punto di incontro osserverà i seguenti orari di apertura: tutti i giorni, dalle 7.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.

 

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