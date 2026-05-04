Distribuzione gas: completato il trasferimento della gestione da Italgas a Centria

Grosseto. Si è completato il 1° maggio il passaggio della gestione del servizio di distribuzione del gas da Italgas a Centria negli 8 Atem aggiudicati all’Ati Plures–Estra–Centria. L’ultimo step ha riguardato 16 Comuni delle province di Frosinone e Campobasso e conclude un percorso avviato il 1° marzo.

L’operazione ha interessato complessivamente 74 Comuni in cinque regioni – Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Toscana – ed è stata realizzata in tre fasi: 25 Comuni dal 1° marzo, 33 Comuni dal 1° aprile e i restanti 16 Comuni dal 1° maggio. Con questo passaggio, Centria – società di distribuzione del Gruppo Estra – assume la gestione operativa dell’intero perimetro.

Contatti

Per informazioni e richieste è possibile contattare il contact center Centria al numero 0574.870681, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle ore 17.00, oppure inviare una e-mail a centria@centria.it.

Per segnalazioni di emergenza gas è attivo il numero verde 800.975975, disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno.

Il servizio di pronto intervento deve essere contattato esclusivamente nei seguenti casi:

percezione di odore di gas, anche all’interno delle abitazioni;

rottura o danneggiamento di tubazioni del gas stradali o a monte del contatore;

interruzione o irregolarità della fornitura (escluse sospensioni per morosità);

sospette dispersioni di gas.

Alla ricezione della segnalazione, gli operatori forniscono le prime indicazioni sui comportamenti da adottare e attivano tempestivamente i tecnici sul territorio per le verifiche e gli interventi necessari, al fine di garantire la sicurezza delle persone e degli impianti e il rapido ripristino del servizio.

I Comune della provincia di Grosseto interessati dal passaggio di gestione sono Sorano e Pitigliano.