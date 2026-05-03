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Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programma mercoledì 6 maggio

di Redazione
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Roccalbegna (Grosseto). Mercoledì 6 maggio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Roccalbegna per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in località Vallerona.

I lavori

I lavori, finalizzati all’installazione di dispositivi anticalcare, sono in programma dalle 8.30 alle 13 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua nel centro abitato di tale località. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13 del giorno stesso.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

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