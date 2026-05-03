Feste di Maggio: torna la manifestazione che unisce sacro e profano

Orbetello (Grosseto). A partire dall’8 maggio, in laguna tornano le Feste di Maggio, il consueto appuntamento che, ogni anno, scandisce il tempo di Orbetello tra tradizione, intrattenimento e cultura, organizzato dalla Pro Loco Lagunare, con il contributo e il patrocinio del Comune di Orbetello.

Una festa tradizionale che nasce dalla celebrazione del santo patrono San Biagio e che, nel corso del tempo, si è consolidata e si è trasformata in una vera e propria manifestazione con un calendario di eventi ricco e variegato, capace di unire sacro e profano, intrattenimento e cultura tra appuntamenti cari alla comunità lagunare e promozione del territorio.

Si parte l’8 maggio all’auditorium comunale con la presentazione del libro “Imbarchi e sbarchi”del professore Maurizio Cavina, orbetellano doc, e poi dalla cultura, il 12 maggio, si passa alla tradizione con la processione dedicata a San Biagio.

A partire dal 15 maggio si entra nel vivo con l’apertura della Taverna Pro Loco che riproporrà il menù “Pane, Anguilla e Fantasia”, insieme a tanta musica dal vivo che animerà l’intero centro storico. Il 16 maggio torna anche la tradizionale corsa dei barchini e il 17 i premi Anguilla d’oro, Cavaliere d’Italia e Premio al merito. Il 23 e il 24 maggio saranno due giorni dedicati al teatro, con i Teatroattratti che presenteranno “Secondo atto”.

«Quello delle Feste di Maggio – sottolinea il presidente della Pro Loco Lagunare, Lorenzo Scateni – è un format che negli ultimi anni si è consolidato e si sviluppa grazie all’unione della comunità, rappresentata dalla collaborazione di più associazioni. Cultura, tradizione, intrattenimento, sport ed enogastronomia sono i tanti elementi che compongono questo calendario di appuntamenti, pensato per attirare un ampio pubblico. Ringrazio il mio esecutivo e i tanti volontari, oltre 50, che si sono messi a disposizione per la manifestazione, e il Comune di Orbetello, nello specifico l’assessore al turismo, alla cultura e al commercio, Maddalena Ottali, per il il supporto e la fattiva collaborazione».

«Una manifestazione attesa e condivisa, quella delle Feste di Maggio – aggiunge l’assessore Ottali –; un calendario di eventi che animerà il centro storico per tutto il mese, capace di unire la nostra comunità e di promuovere i nostri prodotti tipici e le nostre tradizioni. Una serie di appuntamenti che si sviluppano grazie alla collaborazione di più associazioni e di tanti volontari. Ringrazio la Pro Loco Lagunare per il coordinamento di questa importante realtà che valorizza il nostro tessuto sociale di cui, come amministrazione, andiamo molto orgogliosi e che continuiamo a sostenere con convinzione e impegno».

Feste di Maggio 2026

Il programma nel dettaglio

8 maggio: nell’auditorium, alle 18.00, presentazione del libro dell’orbetellano Maurizio Cavina “Imbarchi e sbarchi”.

12 maggio: processione del santo patrono San Biagio con partenza dalla Peschiera di Ansedonia, dove sarà offerto, in collaborazione con i Pescatori di Orbetello, un piccolo rinfresco a tutte le autorità. Tragitto in laguna con le reliquie del santo fino alla località Spiaggetta, dove proseguirà la processione a terra, accompagnata dal Corpo andistico di Orbetello e da i Butteri maremmani fino al Duomo.

15, 16 e 17 maggio: apertura della Taverna Pro Loco presso l’Orto del Priore in via Solferino. Menù ormai consolidato “Pane anguilla e fantasia”.

15, 16 e 22,23 maggio: dalle 18.00 musica diffusa in centro storico fino alle 24.00.

16 maggio: alle 16.00 partenza del corteo Duca d’Arcos, corteo storico dei Reali Presidi e degli Sbandieratori della Pieve dal Duomo di Orbetello, per accompagnare gli equipaggi della “Corsa dei Barchini” fino alle Mura di Levante, nella zona della Guzman, dove avrà luogo la gara maschile e femminile. Alle 19.00 musica alla Taverna e alle 21.30 in piazza Eroe dei Due Mondi spettacolo con il comico fiorentino Alessandro Paci, “Non solo barzellette”.

17 maggio: alle 10.00 partenza del raduno delle Fiat 500 da piazza Eroe dei Due Mondi. Nel pomeriggio, dalle 17.30, spettacolo teatrale “il Gatto e la Volpe”, a cura della Compagnia degli Istanti. Alle 18.30 consegna dei premi dell’Anguilla d’oro, del Cavaliere d’Italia e Premio al merito. Chiusura della giornata con la tradizionale tombola e il Mercante orbetellano. Proseguo di musica agli stand della Taverna.

23 e 24 maggio“Secondo Atto”, spettacolo teatrale a cura dell’associazione Teatroattratti all’auditorium.