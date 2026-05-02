Turismo, il Consorzio Maremma Experience: “I borghi e le storie degli operatori al centro della nostra azione”

Castiglione della Pescaia (Grosseto). “C’è un clima nuovo intorno al nostro territorio e la conferma arriva soprattutto dall’estero: la Maremma è oggi al centro di un’attenzione internazionale sempre più forte e qualificata”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il consorzio turistico Maremma Experience.

“Il prestigioso riconoscimento del The Guardian, che ha celebrato la bellezza autentica delle nostre spiagge – continua la nota –, è un traguardo importante, ma per noi deve essere un punto di partenza. Il vero obiettivo è capire come trasformare questi riflettori accesi in un’opportunità di crescita concreta per tutte le nostre attività locali, arrivando fin dentro il cuore dei nostri borghi”.

“Il Consorzio non vuole essere una guida distante – chiarisce subito il presidente Enzo Riemma –. Siamo qui per camminare insieme a voi. Non servirebbe a nulla promuovere la Maremma senza parlare prima con chi, ogni mattina, apre la propria attività e accoglie le persone. Senza la partecipazione di chi vive il territorio, anche la narrazione più bella resta un guscio vuoto.”

“Più che immagini patinate, vogliamo mostrare la realtà – sottolinea il Consorzio -. Siamo convinti che la forza della Maremma stia nella sua spontaneità, non in scatti costruiti a tavolino che finiscono per somigliarsi tutti. Per questo, le risorse che stiamo investendo nel digitale servono a portare alla luce la sostanza del nostro lavoro. Vogliamo raccontare i gesti di un artigiano, il sorriso di chi accoglie in agriturismo, la vita vera che c’è dietro una bottega. È la ‘faccia’ dei nostri operatori il vero magnete. Proprio per dare forza a questo racconto, abbiamo creato una sezione web dedicata ai borghi e ai loro tesori nascosti, aggiornando continuamente strumenti e tecnologie per non restare indietro in un mercato che corre velocissimo. E i risultati si sentono soprattutto nel rapporto umano che si è creato. Come ci racconta la titolare di una realtà storica delle frazioni: ‘Avere il Consorzio al nostro fianco è stato un sostegno prezioso. Oltre ai post e ai clic, quello che conta è che abbiamo trovato qualcuno che ascolta davvero i nostri problemi di piccoli operatori. Non ci sentiamo più soli, ma parte di un progetto che ci porta in contesti che prima potevamo solo sognare'”

“L’idea è semplice: sfruttare ogni occasione – prosegue il comunicato -. Che si tratti di grandi appuntamenti sportivi, festival culturali o di percorsi legati all’enogastronomia e al trekking, l’obiettivo è lo stesso: fare in modo che chi arriva qui per una gara o per lavoro, torni poi con la famiglia. Stiamo creando convenzioni e incentivi per ‘allungare’ la stagione e far sì che il movimento non si fermi ai mesi estivi”.

“Ogni nostra mossa, dalle fiere all’estero ai progetti nei borghi, nasce per rispondere a quello che gli operatori ci chiedono – conclude Riemma –. Il Consorzio è uno strumento della comunità. Se camminiamo insieme, non c’è angolo della nostra terra che non possa essere valorizzato come merita. Se avete una storia da raccontare, noi siamo qui per aiutarvi a farlo. Vuoi che la tua attività faccia parte del nuovo racconto del territorio? Visita la sezione borghi su https://maremmaexperience.it/tirli/ e scrivi a info@maremmaexperience.it per dar voce alla tua storia”.