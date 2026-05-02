Tagliata Etrusca, Gruppo di intervento giuridico: “Ancora una volta chiazze di schiuma in mare”

Orbetello (Grosseto). “Da tempo si ripresenta periodicamente un rilevante fenomeno di inquinamento lungo il litorale di Ansedonia, alla spiaggia della Tagliata Etrusca, nel Comune di Orbetello”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Stefano Deliperi, del Gruppo di intervento giuridico.

“Chiazze schiumose nel mare dove sbocca il canale dalle acque grigie – continua la nota –. Non è la prima volta che accade, già nell’estate del 2024 l’inquinamento è stato purtroppo ben presente, con divieti di balneazione e intuitivi danni all’ambiente e al turismo. Ancora nella primavera del 2025, l’Arpat. aveva accertato la presenza di Enterococchi intestinali in mare e il sindaco di Orbetello, con ordinanza n. 95 del 24 aprile 2025, aveva nuovamente disposto il divieto di balneazione nel tratto di mare prospiciente la spiaggia della Tagliata, poi revocato successivamente. Per la risoluzione definitiva delle problematiche d’inquinamento ambientale e di tutela ambientale e storico-culturale, l’associazione ecologista Gruppo d’intervento giuridico (GrIG), ricevute preoccupatissime segnalazioni da parte di turisti e residenti, aveva inoltrato (9 maggio 2025) una specifica istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti, coinvolgendo i Ministeri della cultura e dell’ambiente e sicurezza energetica, la Regione Toscana, l’Arpat, la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, di Siena, il Comune di Orbetello, i Carabinieri Forestale e del Noe, nonché informando per opportuna conoscenza la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto”.

“Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale Uso sostenibile del suolo e delle acque aveva comunicato (nota protocollo n. 91599 del 14 maggio 2025) che ‘risulta che, con ordinanza n. 98 del 28 aprile 2025 il sindaco abbia disposto la revoca del divieto temporaneo di balneazione emesso con la citata ordinanza sindacale n. 95/2025, con riapertura alla balneazione delle aree interessate, in ragione della comunicazione protocollo n. 19600 del 24 aprile /2025 dell’Arpa Toscana con la quale viene riferito che, a seguito dei risultati favorevoli delle analisi effettuate sui campioni di acqua di mare prelevati in data 22 aprile 2025 presso le stazioni che individuano le aree di balneazione in interesse, le rispettive aree omogenee sono da considerare nuovamente idonee alla blaanzione ai sensi del D.M. 30 marzo 2010 art. 2 comma 4 lettera b – prosegue il comunicato -. L’Arpat – Area Vasta Sud – Dipartimento di Grosseto, invece, aveva comunicato (nota protocollo n. 41771 del 20 maggio 2025) di non poter rilasciare alcuna documentazione, perchè ‘sono in corso indagini disposte dalla Procura della Repubblica di Grosseto, finalizzate all’accertamento delle possibili fonti di inquinamento'”. Tuttavia, non sembra che siano stati adottati rimedi risolutivi, così come sembra altrettanto evidente che le cause dell’inquinamento non possano esser cercate in Giappone. Infatti, nei giorni scorsi il fenomeno dell’alterazione delle acque marine con ampie chiazze schiumose si è ripresentato più volte, preoccupando non poco i residenti e i primi turisti. Nella zona sono presenti strutture produttive, quali attività di ristorazione e allevamenti ittici, e appare opportuno verificare eventuali scarichi e immissioni nei corpi idrici e in mare”.

“Il GrIG, pertanto, ha provveduto (2 maggio 2026) a interessare nuovamente le amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali competenti, i Servizi tecnico-scientifici, la Polizia giudiziaria e a informare, per opportuna conoscenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Grosseto. L’intera area è tutelata con vincolo paesaggistico e la Tagliata Etrusca, straordinaria opera ingegneristica di epoca etrusca o romana di età repubblicana, è tutelata anche (D.M. 31 gennaio 1956) con vincolo culturale (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) – termina il comunicato –. Il GrIG auspica che si faccia presto chiarezza sulle origini e sulle eventuali responsabilità dei fenomeni alteranti e, soprattutto, vengano adottati provvedimenti per la relativa definitiva risoluzione”.

Nella foto: la Tagliata Etrusca, con chiazze schiumose in mare (fine aprile 2026)