Netflix: aumenti tariffari dichiarati illegittimi, scattano i rimborsi per gli utenti

Grosseto. La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 4993/2026, pubblicata lo scorso 1° aprile, ha riconosciuto la vessatorietà delle clausole presenti negli abbonamenti Netflix, con le quali era prevista a favore della società la facoltà di modifica unilaterale dei contratti, con l’imposizione di aumenti tariffari per gli abbonamenti Base, Standard e Premium, a partire dal 2017 e fino al 2024.

Le legali di Federconsumatori Grosseto, Francesca Frosini ed Emanuela Raponi, specificano che la clausola che dispone una modifica contrattuale, in assenza di giustificato motivo indicato nello stesso contratto (ex articolo 33, comma 2 lettera m, CdC) deve considerarsi vessatoria e conseguentemente illegittima ed inefficace. Non è dunque sufficiente concedere agli utenti il termine di 30 giorni per un eventuale recesso a fronte della modifica contrattuale unilaterale, ma è necessario specificare le motivazioni che determinano tale revisione da parte della Società.

La sentenza dispone il diritto al rimborso per gli abbonati ed ex abbonati, vittime di tali aumenti illegittimi.

Le legali specificano che il provvedimento, emesso a seguito di specifica azione inibitoria, sarà oggetto di ricorso, con richiesta di sospensiva, da parte di Netflix.

Allo stato attuale gli utenti hanno però diritto al ricalcolo delle somme dovute ed al conseguente rimborso di quanto illegittimamente richiesto dalla società (si stima circa 500,00 euro ad utente) per gli anni che vanno dal 2017 al novembre 2024, oltre alla necessaria rideterminazione delle tariffe attualmente applicate.

Gli sportelli di Federconsumatori di Grosseto e di Follonica rimangono disponibili per le opportune verifiche e per la necessaria attività di tutela dei consumatori, contattando il 389,0905246 o fct.grosseto@federconsumatoritoscana.it