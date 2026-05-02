Le Diocesi di Grosseto e Pitigliano in lutto: è scomparso don Vittorio Burattini

Grosseto. Le Diocesi di Pitigliano-Sovana-Orbetello e di Grosseto, unite nel dolore e nella preghiera, annunciano che don Vittorio Burattini è tornato alla Casa del Padre.

Nato a Castell’Azzara il 13 luglio 1947, don Vittorio aveva risposto con generosità alla vocazione sacerdotale ed era stato ordinato presbitero a Sovana l’8 settembre 1974, nel giorno della festa della Natività di Maria. Sacerdote incardinato nella Diocesi di Pitigliano, ha vissuto quasi interamente il suo ministero nella Diocesi di Grosseto, rappresentando un ponte di fede e cultura tra le due comunità ecclesiali maremmane.

Per lunghi anni parroco di Sticciano, don Vittorio è stato una figura conosciuta nel mondo della scuola grossetana. Per decenni ha ricoperto l’incarico di docente di religione, segnando il percorso formativo di tantissimi giovani soprattutto al Liceo scientifico “G. Marconi” e al Liceo classico “Carducci-Ricasoli”. La sua dedizione alla memoria storica lo aveva visto impegnato con cura anche nel servizio di archivista diocesano.

Uomo dalla profondissima cultura classica e teologica, era dotato di un’intelligenza vivida e brillante. La sua ricchissima biblioteca, che spaziava dalla teologia ai classici greci e latini, era lo specchio della sua anima; amava talmente la tradizione da recitare ancora l’Ufficio divino in latino ed era un grande estimatore della musica sacra.

Nonostante un carattere talvolta schivo e ombroso, chi lo ha conosciuto ne ha apprezzato la vivacità intellettuale e gli slanci generosi. Don Vittorio raggiunge in Cielo il fratello, don Antonio, anche lui sacerdote, scomparso pochi anni fa, e la sorella Mariolina, che è sempre stata molto presente nella vita di don Vittorio. Negli ultimi anni, a causa del naturale declino fisico, era stato accolto al Convitto ecclesiastico di Firenze, dove si è spento il primo maggio.

Il rito funebre sarà presieduto dal Vescovo Bernardino lunedì 4 maggio alle 10.30 nella chiesa di Castell’azzara.

Le due Chiese di Pitigliano e Grosseto si stringono con affetto ai fratelli Aniello e Franca.