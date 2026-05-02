Gori: “Lascio il Movimento 5 Stelle, ecco perchè”

Grosseto. “Dopo un lungo percorso di impegno politico e istituzionale, ho assunto una decisione tanto ponderata quanto significativa: lasciare il Movimento 5 Stelle e proseguire il mio mandato di consigliere comunale in un nuovo percorso civico e indipendente”.

A dichiararlo è Giacomo Gori.

“Si tratta di una scelta maturata al termine di una riflessione approfondita, resa necessaria dal progressivo allontanamento del Movimento da quei principi fondativi che, per vent’anni, era il 2006 quando ho contribuito a fondare il Meetup di Grosseto, hanno rappresentato il perimetro ideale e valoriale del mio impegno pubblico – continua Gori –. Ho sempre interpretato la mia azione politica nel solco dell’intuizione originaria, straordinariamente innovativa, di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio: un progetto autenticamente civico, partecipato, libero dalle appartenenze, capace di superare le categorie di destra e di sinistra per rimettere al centro esclusivamente i cittadini, le comunità e il merito. Questo approccio ha guidato il mio operato, soprattutto a livello locale, dove ho sempre cercato di incarnare quei valori di autonomia, pragmatismo, partecipazione e indipendenza che costituivano l’essenza più autentica del Movimento delle origini”.

“Se oggi quel progetto appare profondamente mutato, non è certo per un cambiamento intervenuto nei suoi amministratori territoriali o in chi, come me, ha continuato a rimanere fedele ai principi fondativi – sottolinea Gori –. Il cambiamento è avvenuto altrove. È sotto la guida di Giuseppe Conte che il Movimento ha progressivamente abbandonato la propria vocazione originaria, scegliendo di collocarsi stabilmente all’interno di uno schieramento politico definito. Una scelta che considero strategicamente errata e politicamente miope, se l’intento è quello di cambiare davvero. Con abilità tattica, il Movimento è stato condotto verso il cosiddetto ‘campo progressista’, finendo di fatto ad alimentare quella logica bipolare che era nato per contrastare. L’imposizione, a ogni livello, di alleanze strutturali, appartenenze precostituite e cosiddetti ‘campi larghi’ ha inevitabilmente snaturato la natura originaria del progetto. Una deriva che, con ogni probabilità, si manifesterà anche nelle realtà locali, Grosseto compresa, dove il rischio concreto è quello di assistere alla riproposizione delle tradizionali logiche di schieramento e delle conseguenti dinamiche di spartizione del potere. Per queste ragioni, ho scelto di indirizzare il mio impegno, con piena convinzione, al progetto civico della grande coalizione ‘I Love Grosseto’, alla cui crescita sto contribuendo con entusiasmo. Un’iniziativa che incarna pienamente quella visione della politica che mi ha guidato fin dall’inizio: una politica autonoma dai partiti nazionali, costruita dal basso, fondata sulla partecipazione, sulla competenza e sul primato assoluto dell’interesse dei cittadini. ‘I Love Grosseto’ rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso civico, apartitico e pragmatico che ho sempre sostenuto. Un progetto unico, innovativo e indipendente, capace di restituire centralità ai cittadini e di riportare al centro il governo concreto del territorio, al di là di ogni appartenenza ideologica”.

“Continuerò a svolgere il mio mandato di consigliere comunale con il medesimo impegno, la stessa serietà e una dedizione ancora maggiore, mettendo tutte le mie energie al servizio di questa nuova e ambiziosa sfida per il futuro della nostra comunità. Ringrazio il Movimento 5 Stelle per il cammino condiviso in questi anni, per le esperienze vissute e per le battaglie portate avanti insieme. A tutte le persone con cui ho condiviso questo lungo tratto di strada va la mia sincera gratitudine – termina Gori -. Si chiude, non senza una forte emozione, una fase importante del mio percorso politico e umano. Se ne apre un’altra, che affronto con entusiasmo, responsabilità e con la ferma volontà di continuare a servire, con indipendenza e passione, la città di Grosseto e i miei concittadini”.