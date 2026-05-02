Fede, tradizione e comunità: in paese si celebra il Santissimo Crocifisso

Santa Fiora (Grosseto). A Santa Fiora domenica 3 maggio si svolgeranno le celebrazioni in onore del Santissimo Crocifisso.

La giornata prenderà il via fin dalle 8 alla Pieve delle Sante Flora e Lucilla con la venerazione del Santissimo Crocifisso e la distribuzione dei tradizionali mazzolini di fiori.

Alle 17, nella Pieve delle Sante Flora e Lucilla, si terrà la Santa Messa solenne, presieduta da don Sandro Lusini, parroco di Porto Santo Stefano, concelebrata dai sacerdoti del Vicariato e animata dalla corale “Padre Corrado Vestri” di Santa Fiora. Alla celebrazione prenderanno parte anche le autorità civili e militari.

A seguire si svolgerà la tradizionale processione dei Tronchi per le vie del paese, accompagnata dalla Filarmonica “Pozzi” e dai Tamburini di Santa Fiora, momento simbolico e profondamente radicato nella storia e nella devozione della comunità santafiorese.

La manifestazione si concluderà in piazza Sant’Agostino, con la benedizione solenne con il Santissimo Crocifisso e il successivo rientro al santuario con la prosecuzione della distribuzione dei mazzolini.

Vendita dei cedri in piazza Garibaldi a cura della proloco di Santa Fiora.