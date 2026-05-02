Decreto Primo Maggio, Confcommercio: “Segnali importanti su contrattazione e lavoro regolare”

Grosseto. “Il Decreto Primo Maggio rappresenta un segnale atteso da anni: finalmente si va nella direzione che Confcommercio sostiene da tempo, e cioè quella della piena valorizzazione del lavoro in tutte le sue componenti, sia dal punto di vista delle imprese che dei collaboratori”.

È il commento del presidente di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, in seguito all’approvazione del provvedimento.

“Per troppo tempo – prosegue Gennari – il tema del lavoro è stato affrontato in modo frammentato. Oggi, invece, si riafferma un principio fondamentale: le imprese crescono quando si investe su qualità, stabilità e rispetto delle regole, non quando si cercano scorciatoie o soluzioni al ribasso”.

Il presidente sottolinea con forza, ancora una volta, il rischio legato alla diffusione di pratiche contrattuali non rappresentative: “I cosiddetti ‘contratti pirata’ non sono una forma di competitività, ma una distorsione del mercato. Quando il risparmio immediato diventa l’unico obiettivo, si trasforma rapidamente in un boomerang: aumentano le vertenze, crescono i rischi di sanzioni e soprattutto si perde il capitale più importante, le persone. I lavoratori qualificati, infatti, non restano in contesti che non garantiscono tutele e prospettive, ma scelgono altre realtà”.

Confcommercio Grosseto evidenzia come il rafforzamento della contrattazione collettiva e il riconoscimento del ruolo delle parti sociali rappresentino un passaggio decisivo per restituire equilibrio al sistema. “La legalità contrattuale e la qualità del lavoro – aggiunge Gennari – sono le uniche strade per garantire crescita reale e duratura alle nostre imprese”.

“Questo decreto – conclude – conferma che la direzione è quella giusta. Ora servono continuità e responsabilità da parte di tutti gli attori del sistema economico. Le imprese del terziario sono pronte a fare la loro parte, ma serve un quadro stabile che premi chi investe nella qualità e non chi tenta di competere al ribasso”.