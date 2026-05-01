Prevenzione della legionella e sicurezza degli impianti: un incontro su obblighi normativi e soluzioni

Grosseto. Prevenire il rischio biologico, in particolare quello legato alla legionella, ha un’importanza sempre maggiore nella tutela della salute pubblica e per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per questo Cna Installazione e Impianti Toscana insieme a Cna Grosseto e con la collaborazione di Federalberghi e con il patrocinio dell’Azienda Usl Toscana sud est, ha organizzato, per martedì 5 maggio, alle 16, nella sede di Cna (in via Birmania 96), la conferenza del titolo “Trattamento dell’acqua e prevenzione della legionella negli impianti”.

L’incontro

L’evento, che è in fase di accreditamento da parte di Ordini e Collegi professionali e che vale come aggiornamento per responsabili e addetti al servizio di prevenzione e protezioni, rappresenta un’importante occasione di approfondimento sui temi della sicurezza sanitaria e della corretta gestione degli impianti idrici.

Un focus particolare sarà incentrato sulla sicurezza nelle strutture abitative e ricettive: hotel, stabilimenti balneari, agriturismi e condomini sono infatti chiamati a rispettare precisi obblighi normativi e a garantire standard elevati nella gestione degli impianti, al fine di prevenire situazioni di rischio.

La legionella è un batterio che si diffonde attraverso le reti idriche, può trovarsi in impianti di condizionamento con umidificazione dell’aria da acqua, impianti idrici degli edifici come serbatoi, tubature, fontane, e può causare infezioni dell’apparato respiratorio, anche gravi, come la legionellosi, o forme più lievi come la febbre di Pontiac. La sua presenza negli impianti rappresenta quindi una criticità che richiede attenzione costante, monitoraggio e interventi mirati.

Il programma

Il programma della giornata prevede, dopo la registrazione dei partecipanti alle 16, i saluti istituzionali di Danilo Marzini, presidente di Cna Installazione e Impianti Toscana, Ilaria Piancastelli, presidente Balneari Cna Toscana, Elisabetta Norfini, presidente Cna Turismo e Commercio Toscana, e Maurizio Parrini, presidente di Federalberghi della Maremma e del Tirreno. A seguire, alle 16.30, Davide Romani, del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Usl Toscana sud est, illustrerà il quadro normativo vigente, con un focus su obblighi, responsabilità del gestore e controlli da parte delle autorità sanitarie.

Alle 17.10, spazio agli aspetti tecnici con l’intervento di Stefano Bonfanti, tecnico formatore di Fimi, che approfondirà le soluzioni impiantistiche e le tecniche di prevenzione e bonifica previste dalle Linee guida legionella 2015, sottolineando come una corretta manutenzione degli impianti rappresenti il primo presidio di sicurezza.

Seguirà un momento di confronto con le domande dei partecipanti e, alle 18, le conclusioni affidate a Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto.

Per informazioni: associazione@cna-gr.it