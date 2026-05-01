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Giornata dell’affidamento familiare: giochi e attività per riscoprire l’importanza dei legami affettivi

L'iniziativa è in programma lunedì 4 maggio

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). In occasione della Giornata nazionale dell’affidamento familiare, la zona-distretto Colline dell’Albegna, in collaborazione con l’associazione Rotary Club Costa d’Argento, ha organizzato un evento ludico-ricreativo per grandi e bambini che prevederà la realizzazione di giochi ed attività sul tema dei legami e delle forme di accoglienza familiare.

L’evento si terrà lunedì 4 maggio dalle 16.30 al «Bosco Rotary» di Orbetello, in via Lungolago dei Pescatori. Questo spazio diventerà anche occasione per riflettere sui legami, sul valore della cura e sulle diverse forme di accoglienza familiare, sostenendo una cultura dell’inclusione, della solidarietà e della responsabilità condivisa.

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