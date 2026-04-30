Una via in memoria di Maria Francesco Maiani: cerimonia di intitolazione in paese

Gavorrano (Grosseto). Sabato 2 maggio l’amministrazione comunale di Gavorrano, in collaborazione con l’Associazione di mutuo soccorso, rende omaggio a Mario Francesco Maiani, nel centenario della nascita, con l’intitolazione di una via nella frazione di Caldana.

“Quella di Mario Maiani è una figura di alto profilo morale e civile che ha lasciato segni tangibili nella comunità di Gavorrano e in tanti Paesi del mondo – spiega il sindaco Stefania Ulivieri -. Un uomo che ha contribuito a migliorare le condizioni di vita di tanti bambini, di tanti anziani, di uomini e donne. Con i suoi lasciti ha permesso la costruzione di case di riposo, di strutture sanitarie, ospedali, cliniche, poliambulatori in diversi Paesi dell’Africa e del Sud America, in Etiopia, Congo, Nigeria, Camerun, Bolivia e Perù”.

Ha svolto le sue missioni umanitarie con discrezione e attenzione guardando i deboli, gli indifesi, i poveri, gli esclusi: a tutti coloro che avevano maggior bisogno di assistenza ha destinato le proprie energie e le proprie risorse.

“A Gavorrano si ricorda come il professor Maiani perché per molti anni ha insegnato nella sezione distaccata della scuola media di Caldana – commenta la consigliera Patrizia Scapin -. Il professore era un uomo semplice che viveva a stretto contatto con le persone: lo si trovava spesso a conversare seduto sulle panchine che costeggiano la sua casa di Caldana e guardano la chiesa di san Biagio”.

Tra le molteplici opere che ha realizzato, ricordiamo la Residenza assistita per anziani “Angelo Maiani” a Caldana, l’ospedale “Selene Maiani” a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, il poliambulatorio “Lucia Vannucci Maiani” a Cuzco in Perù, la clinica ostetrica “Mario Maiani” a Sheraro in Etiopia, il poliambulatorio “Elisabetta Maiani” a Abuja in Nigeria, la clinica materno infantile “Biagio Bailo” a Adigrat, Etiopia, due strutture sanitarie in Bolivia e due ospedali uno in Congo e uno in Camerun.

Il programma della giornata

Sabato 2 maggio a Caldana: