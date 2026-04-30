Home AttualitàUna via in memoria di Maria Francesco Maiani: cerimonia di intitolazione in paese
AttualitàAttualità Colline MetallifereAttualità GrossetoColline Metallifere

Una via in memoria di Maria Francesco Maiani: cerimonia di intitolazione in paese

L'iniziativa è in programma sabato 2 maggio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 39 views

Gavorrano (Grosseto). Sabato 2 maggio l’amministrazione comunale di Gavorrano, in collaborazione con l’Associazione di mutuo soccorso, rende omaggio a Mario Francesco Maiani, nel centenario della nascita, con l’intitolazione di una via nella frazione di Caldana.

“Quella di Mario Maiani è una figura di alto profilo morale e civile che ha lasciato segni tangibili nella comunità di Gavorrano e in tanti Paesi del mondo – spiega il sindaco Stefania Ulivieri -. Un uomo che ha contribuito a migliorare le condizioni di vita di tanti bambini, di tanti anziani, di uomini e donne. Con i suoi lasciti ha permesso la costruzione di case di riposo, di strutture sanitarie, ospedali, cliniche, poliambulatori in diversi Paesi dell’Africa e del Sud America, in Etiopia, Congo, Nigeria, Camerun, Bolivia e Perù”.

Ha svolto le sue missioni umanitarie con discrezione e attenzione guardando i deboli, gli indifesi, i poveri, gli esclusi: a tutti coloro che avevano maggior bisogno di assistenza ha destinato le proprie energie e le proprie risorse.

“A Gavorrano si ricorda come il professor Maiani perché per molti anni ha insegnato nella sezione distaccata della scuola media di Caldana – commenta la consigliera Patrizia Scapin -. Il professore era un uomo semplice che viveva a stretto contatto con le persone: lo si trovava spesso a conversare seduto sulle panchine che costeggiano la sua casa di Caldana e guardano la chiesa di san Biagio”.

Tra le molteplici opere che ha realizzato, ricordiamo la Residenza assistita per anziani “Angelo Maiani” a Caldana, l’ospedale “Selene Maiani” a Santa Cruz de la Sierra in Bolivia, il poliambulatorio “Lucia Vannucci Maiani” a Cuzco in Perù, la clinica ostetrica “Mario Maiani” a Sheraro in Etiopia, il poliambulatorio “Elisabetta Maiani” a Abuja in Nigeria, la clinica materno infantile “Biagio Bailo” a Adigrat, Etiopia, due strutture sanitarie in Bolivia e due ospedali uno in Congo e uno in Camerun.

Il programma della giornata

Sabato 2 maggio a Caldana:

  • ore 16.30, presso l’antico frantoio, si terrà una conversazione per ricordare l’uomo e il benefattore, con gli interventi del sindaco Stefania Ulivieri, di Mario Amerini e di Patrizia Scapin;
  • ore 18.00, cerimonia per l’intitolazione della via a Mario Francesco Maiani.
Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Corretto utilizzo del monopattino e novità in arrivo:...

Isola del Giglio: sciolto il Comune,  nominato il...

Depuratore: al via nuovi lavori di Acquedotto del...

Monumento ai Caduti e parco della Rimembranza compiono...

Case popolari, I Comuni pubblicano il bando: come...

Il Comune mette in vetrina il territorio: allestita...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: