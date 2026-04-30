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Torna la mostra mercato di Cna e Materiae: sul lungomare protagonisti 15 espositori

L'iniziativa riparte da Follonica

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Torna il consueto appuntamento con la mostra mercato itinerante promossa da Cna Grosseto in collaborazione con l’associazione Materiae: anche per questa primavera ed estate sono numerosi gli incontri con gli espositori dell’artigianato artistico e tradizionale.

Si parte da Follonica, con tre giorni di appuntamenti da venerdì 1° a domenica 3 maggio sul lungomare Italia: circa 15 espositori saranno presenti dalle 10 alle 19.30.

In mostra, con possibilità di acquisto, tanti prodotti: dagli oggetti in legno, gesso e ceramica alla bigiotteria realizzata con vari metalli, pietre e perle, fino ai lavori all’uncinetto, al découpage, al cucito creativo, al ricamo e alla stoffa dipinta a mano. In alcune date in programma sarà inoltre possibile acquistare prodotti agroalimentari, anche biologici, come miele e farine.

Gli eventi proseguiranno nel mese di giugno a Porto Santo Stefano: sabato 20 e domenica 21 giugno, e sabato 4 e domenica 5 luglio; sempre nel mese di luglio, il 17 e il 18 a Talamone; e, ad agosto, a Porto Ercole, Follonica e Porto Santo Stefano, per arrivare a settembre a Castiglione della Pescaia.

Per informazioni è possibile scrivere a: d.pizzetti@cna-gr.it

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