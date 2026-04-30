SolTiox (ex Venator): accordo azienda-Rsu per interruzione anticipata Cigs

Scarlino (Grosseto). Un’altra buona notizia per la SolTiox (marchio che riunisce la Nuova Solmine e l’ex Tioxide), che da inizio anno ha ridato il via alla produzione nello stabilimento ex Venator di Scarlino.

Oggi, al termine di una riunione tra l’azienda e le Rsu aziendali, è stato raggiunto l’accordo per interrompere la cassa integrazione salariale a partire da domani, primo maggio. Il trattamento riguardava 190 lavoratori ed era stato inizialmente concesso per tutto il 2026.

Soddisfatto il commento dell’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras: “È il segnale concreto che la ripartenza produttiva voluta da SolTiox, già avviata ad inizio anno, sta dando i suoi frutti. Recuperare un presidio industriale strategico come quello di Scarlino è stato un obiettivo che abbiamo perseguito con determinazione, convinti che il rilancio della chimica sostenibile in Maremma fosse possibile. Questa notizia, nella giornata del primo maggio, assume un valore particolare: restituire lavoro e prospettive a quasi duecento famiglie è la migliore ricetta per celebrare i diritti dei lavoratori. La Regione continuerà a vigilare e a sostenere questo percorso di rinascita industriale”