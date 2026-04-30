“Liberi tutti”: Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio in scena al Teatro Castagnoli

Scansano (Grosseto). “Liberi tutti”, di e con Giovanni Veronesi e i Musica da Ripostiglio, è lo spettacolo di parole, suoni e ironia che conclude, domenica 3 maggio, la stagione al teatro comunale Castagnoli di Scansano.

Una performance basata sull’improvvisazione, che attinge a piene mani dal ricco repertorio dei Musica da Ripostiglio e lo unisce alla capacità dialettica e istrionica di un grande artista: l’attore e regista Giovanni Veronesi.

“Con lo spettacolo di domenica prossima – commenta l’assessore alla cultura Irene Terzaroli – si conclude una stagione teatrale molto positiva, che ha registrato circa il doppio delle presenze rispetto all’anno scorso. Per questa stagione, infatti, abbiamo deciso di proporre un’offerta composta da produzioni teatrali del territorio unite a nomi di richiamo: ciò ci ha permesso di accogliere spesso anche spettatori provenienti da altre località della provincia e non solo”.

Sono stati otto gli spettacoli per adulti proposti nella stagione (che hanno portato sul palco, tra gli altri, anche nomi del calibro di Marco Bonini, che sarà presto al cinema con un nuovo film insieme ad attori del calibro di Edoardo Leo e Claudia Gerini, accanto a produzioni locali di qualità proposte da Teatro Studio, Briganti di Maremma, Gianmarco Nucciotti, Giacomo Moscato e Francesco Piromallo Iannitti, per citarne alcuni) e tre quelli dedicati ai bambini e alle famiglie con il “Teatro dei ragazzi”.

“La scommessa che abbiamo fatto – commenta il sindaco Maria Bice Ginesi – ci ha premiato e, per questo, devo anche ringraziare Palcoscenico Produzioni, che cura la stagione, oltre agli uffici comunali che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso. Soddisfatti dei risultati ottenuti, stiamo già lavorando alla prossima stagione per portare attori e compagnie importanti nel nostro bel teatro, senza trascurare però le eccellenze che il territorio sa offrire”.

Lo spettacolo

Domenica 3 maggio, dunque, per il finale di stagione saliranno sul palco Giovanni Veronesi e Musica da Ripostiglio con “Liberi tutti”, una produzione dell’associazione Musica da Ripostiglio. Uno spettacolo nato dal loro connubio artistico, in cui racconti inediti sul mondo del cinema e dello spettacolo, digressioni musicali e momenti di ironia sono gli ingredienti di uno show multiforme e imprevedibile. Giovanni Veronesi ricopre contemporaneamente i ruoli di regista, attore e presentatore: dialoga con il pubblico, stravolge la scaletta e “gioca” con i Musica da Ripostiglio con richieste assurde, impreviste e improbabili, dando vita a uno spettacolo sempre diverso e ironico, in cui musica, teatro e cinema trovano una sintesi.

L’appuntamento, quindi, è per domenica 3 maggio alle 17.30. Posto unico: 20 euro. Informazioni al 334.7263852.