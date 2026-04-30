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Isola del Giglio: sciolto il Comune,  nominato il commissario

Il commissario eserciterà i relativi poteri assicurando la continuità amministrativa e gestionale del Comune

di Redazione
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Grosseto. A seguito delle dimissioni presentate lo scorso 9 aprile dal sindaco del Comune di Isola del Giglio, Armando Schiaffino, divenute efficaci e irrevocabili dopo venti giorni dalla presentazione, si è determinata la fattispecie prevista dall’articolo 53, comma 3 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali – Tuel).

In applicazione della suddetta normativa, il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino, con proprio provvedimento adottato oggi, ha disposto la sospensione del Consiglio comunale e ha nominato il Riccardo Malpassi quale commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione dell’Ente.

Il commissario eserciterà i relativi poteri assicurando la continuità amministrativa e gestionale del Comune fino al ripristino degli organi ordinari nel primo turno elettorale utile, secondo quanto previsto dalla legge.

“L’intervento prefettizio si inserisce nel quadro delle garanzie poste dall’ordinamento a tutela della legalità – si legge in una nota della Prefettura, della stabilità e del buon andamento dell’azione amministrativa”.

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