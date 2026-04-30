Il Consiglio comunale approva il rendiconto 2025: “Conti in regola e risorse per sviluppo e servizi”

Grosseto. Il rendiconto finanziario 2025 del Comune di Grosseto conferma una gestione solida, equilibrata e attenta delle risorse pubbliche, evidenziando conti in ordine e una piena capacità dell’Ente di programmare e sostenere le politiche di sviluppo del territorio.

“Dall’analisi emerge innanzitutto l’equilibrio complessivo del bilancio, con un risultato di amministrazione positivo superiore ai 4 milioni di euro – si legge in una nota del Comune di Grosseto -. Un dato che testimonia l’efficacia dell’azione amministrativa, resa possibile grazie a un’attenta revisione dei residui e a un rigoroso controllo nell’impiego delle risorse, che ha consentito di evitare sprechi e liberare fondi da destinare alle esigenze della città. Nel tempo sono stati inoltre progressivamente rafforzati gli accantonamenti a tutela del bilancio, attraverso fondi specifici, tra cui il fondo contenzioso, il fondo per franchigie assicurative e il fondo per rinnovi contrattuali, che garantiscono maggiore sicurezza e capacità di risposta rispetto a eventuali criticità future”.

“Particolarmente significativa è la tenuta del bilancio anche in presenza di condizioni complesse – continua il comunicato -. Tra queste, l’apposizione del vincolo da parte della Corte dei conti su 1,8 milioni di euro destinati a interventi per la sicurezza stradale e la riduzione di circa 2,5 milioni di euro delle entrate derivanti da sanzioni al Codice della strada, conseguente allo spegnimento degli autovelox. Nonostante tali elementi, l’equilibrio finanziario dell’Ente è stato pienamente mantenuto. Il quadro complessivo delle risorse evidenzia, oltre all’avanzo di amministrazione di oltre 4 milioni di euro, la presenza di 6,4 milioni di euro di risorse vincolate e ulteriori 350 mila euro già destinati a specifici interventi, elementi che consentono una programmazione efficace nel rispetto dei vincoli normativi. Di rilievo anche l’azione di riduzione dell’indebitamento, attraverso operazioni di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui, che permetteranno di liberare risorse correnti pari a 320mila euro nel 2026 e 370mila euro nel 2027, rafforzando ulteriormente la sostenibilità finanziaria nel medio periodo. Il rendiconto evidenzia inoltre una gestione improntata all’efficienza e alla sostenibilità, con il rafforzamento delle entrate correnti anche grazie al recupero dell’evasione e con una capacità concreta di investimento. In questo ambito si inserisce anche l’attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr, destinati a progetti strategici nei settori della scuola, della rigenerazione urbana, dello sport e dell’inclusione sociale”.

“Il rendiconto 2025 – ha dichiarato l’assessore al bilancio Simona Rusconi – conferma la solidità finanziaria dell’Ente e la capacità dell’amministrazione di programmare e realizzare interventi concreti a beneficio della comunità, mantenendo al contempo equilibrio e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche”.

“Questo rendiconto conferma l’ottimo operato dell’assessore Rusconi – ha sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –, capace di mantenere equilibrio e solidità anche in condizioni complesse. È il risultato di una gestione rigorosa, senza sprechi, che ha rafforzato le basi finanziarie dell’Ente. Le risorse disponibili e la riduzione dell’indebitamento ci permettono oggi di continuare a investire su servizi, infrastrutture e sviluppo, garantendo prospettive concrete di crescita e benessere per Grosseto”.