Corretto utilizzo del monopattino e novità in arrivo: la Polizia Locale organizza un incontro

Follonica (Grosseto). La mobilità urbana sta cambiando pelle e, con essa, il quadro normativo che disciplina la convivenza tra pedoni, auto e i sempre più diffusi mezzi della mobilità sostenibile.

A seguito della recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (17 marzo 2026) delle nuove norme del Codice della Strada, la Polizia Locale di Follonica, con la Polizia Stradale di Grosseto, hanno deciso di giocare d’anticipo, puntando tutto sulla prevenzione e sulla consapevolezza.

Domenica 3 maggio, dalle 16.30 alle 18.30, la Sala Tirreno di Follonica ospiterà un incontro sul corretto utilizzo dei monopattini elettrici. All’iniziativa, fortemente voluta dall’amministrazione comunale e organizzata dallaAssessore alla Polizia Locale Giorgio Poggetti, parteciperà il personale del distaccamento della Polizia Stradale di Grosseto e del Corpo della Polizia Locale.

L’obiettivo è quello di sciogliere ogni dubbio interpretativo sulle nuove regole che diventeranno pienamente operative a partire dal 16 maggio prossimo. Non si tratterà di un momento sanzionatorio, ma di un dialogo aperto con la cittadinanza per promuovere una cultura della strada più sicura e responsabile.

Le grandi novità: targa, assicurazione e casco per tutti

Il focus dell’incontro sarà concentrato sulle novità introdotte dalla Legge 160/2019 e dai suoi ultimi aggiornamenti.

Tre sono i pilastri della riforma che cambieranno le abitudini dei possessori di monopattini elettrici:

1. assicurazione Rc obbligatoria. Ogni mezzo dovrà essere coperto da una polizza di responsabilità civile verso terzi. Una tutela fondamentale in caso di sinistri, finora rimessa alla discrezionalità del proprietario;

2. contrassegno identificativo (targa). Il monopattino non sarà più un oggetto “anonimo”. Sarà obbligatorio applicare un contrassegno identificativo (una sorta di targa) rilasciato dall’Istituto poligrafico dello Stato. Nota bene: il contrassegno non sarà legato al mezzo, ma al proprietario, e dovrà essere installato in modo visibile sul parafango posteriore o sul piantone dello sterzo;

3. casco obbligatorio per tutti. Cade la distinzione d’età. Dal 16 maggio, chiunque salga a bordo di un monopattino dovrà indossare un casco protettivo a prescindere se sia maggiorenne o minorenne.

Divieti, limiti e sanzioni: il vademecum

Dove circolare: consentito solo nei centri abitati su strade con limite di 50 km/h. Assoluto divieto di circolazione sui marciapiedi e sulle strade extraurbane.

Limiti di velocità: 20 km/h sulla carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali.

Caratteristiche tecniche: motore con potenza non superiore a 500W, presenza di regolatore di velocità, segnalatore acustico e marcatura CE. È rigorosamente vietata la presenza di sedili.

Le sanzioni previste per i trasgressori sono severe: si parte dai 50 euro per la circolazione su marciapiede fino ad arrivare agli 800 euro con confisca del mezzo in caso di veicolo modificato o con potenza superiore a 1 kW.