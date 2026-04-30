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Centri estivi: il Comune pubblica il bando per l’organizzazione

Scadenza: ore 18.00 di giovedì 14 maggio 2026

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Civitella Paganico ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzato alla collaborazione per l’organizzazione dei centri estivi 2026.

L’iniziativa è rivolta alla raccolta di proposte progettuali per attività educative, ludico-ricreative dedicate a bambini e ragazzi.

Destinatari delle attività

Minori di età compresa tra 6 e 14 anni.

Chi può partecipare

Associazioni di promozione sociale, società sportive, enti, associazioni di volontariato e fondazioni in possesso dei requisiti previsti.

Periodo di svolgimento

Dal 15 giugno al 3 luglio (dal lunedì al venerdì).

Caratteristiche del servizio

Attività giornaliere con durata minima di 8,5 ore, attività ludiche, educative e ricreative, utilizzo di spazi pubblici e privati messi a disposizione dal Comune (nei limiti delle disponibilità), non sono previsti servizi di mensa e trasporto.

Modalità di partecipazione

Le domande, corredate da proposta progettuale, devono essere presentate tramite Pec, all’indirizzo comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it, oppure a mano p per posta all’Ufficio Protocollo del Comune.

Tutti i dettagli e la modulistica: https://www.comune.civitellapaganico.gr.it/notizie/Centri-estivi-2026.html

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