Centri estivi: il Comune pubblica il bando per l’organizzazione

Grosseto. Il Comune di Civitella Paganico ha pubblicato un avviso per la manifestazione di interesse finalizzato alla collaborazione per l’organizzazione dei centri estivi 2026.

L’iniziativa è rivolta alla raccolta di proposte progettuali per attività educative, ludico-ricreative dedicate a bambini e ragazzi.

Destinatari delle attività

Minori di età compresa tra 6 e 14 anni.

Chi può partecipare

Associazioni di promozione sociale, società sportive, enti, associazioni di volontariato e fondazioni in possesso dei requisiti previsti.

Periodo di svolgimento

Dal 15 giugno al 3 luglio (dal lunedì al venerdì).

Caratteristiche del servizio

Attività giornaliere con durata minima di 8,5 ore, attività ludiche, educative e ricreative, utilizzo di spazi pubblici e privati messi a disposizione dal Comune (nei limiti delle disponibilità), non sono previsti servizi di mensa e trasporto.

Modalità di partecipazione

Le domande, corredate da proposta progettuale, devono essere presentate tramite Pec, all’indirizzo comune.civitellapaganico@postacert.toscana.it, oppure a mano p per posta all’Ufficio Protocollo del Comune.

Tutti i dettagli e la modulistica: https://www.comune.civitellapaganico.gr.it/notizie/Centri-estivi-2026.html