Approvato il rendiconto di gestione 2025: “Conti in ordine e visione strategica”

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica annuncia l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2025, un documento che certifica la solidità finanziaria dell’Ente e una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche.

Con un risultato di amministrazione complessivo di circa 44,7 milioni di euro e una parte disponibile di oltre 1,3 milioni, il Comune conferma la sua piena capacità operativa e il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica.

Il rendiconto evidenzia una gestione improntata alla massima cautela. Sono stati accantonati oltre 24,8 milioni di euro nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (87,73%, ben oltre il limite di legge) e create riserve specifiche per i rischi futuri, tra cui un fondo da 400.000 euro per fronteggiare i rincari energetici e 880.000 euro per il contenzioso.

Sul fronte delle entrate, spicca il dato della Tari, in diminuzione di 80.000 euro, a testimonianza di una gestione efficiente che riduce il peso fiscale sui cittadini.

“Il rendiconto 2025 non è solo un elenco di numeri, ma la prova tangibile che la nostra amministrazione governa con responsabilità e lungimiranza – dichiara il sindaco Matteo Buoncristiani -. Partiamo da un dato solido: un risultato positivo che ci permette di dire con orgoglio che il Comune è in pieno equilibrio. Abbiamo scelto di non limitarci all’ordinaria amministrazione, ma di programmare lo sviluppo del territorio mantenendo i conti protetti. Questo bilancio dimostra che siamo un interlocutore affidabile per i cittadini e per le imprese: pagare i fornitori in anticipo è un segnale concreto di efficienza e di sostegno alla nostra economia locale. Chiedo al Consiglio l’approvazione di questo atto con la consapevolezza di aver agito per il bene comune”.

“La parola d’ordine di questa gestione è stata la prudenza – sottolinea il vicesindaco e assessore al bilancio Danilo Baietti -. In un contesto geopolitico incerto, abbiamo voluto blindare il bilancio accantonando risorse significative, ben 400mila euro, per proteggere l’Ente da eventuali imprevisti, come i possibili aumenti dei costi energetici, tenuto conto della situazione che ci circonda. È una scelta politica precisa: proteggere oggi per non avere problemi domani. Nonostante questa impostazione cauta, siamo riusciti a ottenere buoni risultati, come la riduzione della Tari e il mantenimento di investimenti strategici per 15 milioni di euro. Abbiamo dimostrato che è possibile far quadrare i conti senza gravare sulle tasche dei contribuenti, anzi, riducendo il carico dove possibile. È un bilancio che guarda al domani con serenità”.

Il documento mette inoltre in luce l’efficienza della macchina amministrativa: lo stock di debito commerciale è inferiore al 5% delle fatture, rendendo il Comune un ente virtuoso nei pagamenti. Con circa 15 milioni di euro di risorse vincolate destinate a investimenti e servizi, l’amministrazione garantisce la continuità dei cantieri e degli interventi sul territorio, confermando una visione orientata alla crescita e alla sostenibilità.