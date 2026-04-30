Alessandro Corina firma per Trussardi Casa: la Maremma protagonista alla Milano Design Week

Grosseto. L’interior e product designer grossetano Alessandro Corina torna protagonista alla Milano Design Week 2026, uno degli appuntamenti internazionali più importanti per il design, portando la propria visione progettuale all’interno di uno dei brand più rappresentativi del lusso italiano.

Al centro della sua partecipazione, il tavolo Kosmos progettato per Trussardi Casa, la linea di arredamento nata dalla collaborazione tra la storica maison milanese e il Luxury Living Group, punto di riferimento globale nel settore dell’interior design di alta gamma, proprietario anche di marchi come Fendi Casa, Bentley Home, Dolce & Gabbana Casa, Versace Home, Bugatti Home.

Il progetto

Il progetto si inserisce pienamente nel linguaggio estetico del brand, caratterizzato da un equilibrio tra eleganza classica e contemporaneità e da una costante ricerca sui materiali. Il tavolo disegnato da Corina interpreta questo approccio attraverso una sintesi tra rigore formale e dettaglio: linee rette e forme sinuose dialogano in una composizione che unisce materia, luce e struttura, mentre il basamento, composto da anelli rivestiti in pelle con cuciture artigianali, diventa elemento distintivo e segno progettuale del saper fare italiano.

“Collaborare con Trussardi Casa e il suo team significa confrontarsi con un linguaggio progettuale molto preciso, fatto di equilibrio, eleganza e attenzione al dettaglio – commenta Alessandro Corina –. Il lavoro sul tavolo è nato proprio da questo dialogo: un progetto che mette al centro la materia e la sua capacità di raccontare, cercando una sintesi tra rigore formale e sensibilità contemporanea. Per me è anche un passaggio importante, perché rappresenta l’ingresso in una dimensione internazionale pur mantenendo sempre intatto il legame con la mia città dove prendono vita i miei progetti di interni e di prodotti per le grandi aziende”.

“È stato un piacere lavorare con Alessandro Corina, che si è inserito con naturalezza nel collettivo progettuale di Trussardi Casa – commenta Massimo Lorusso, brand manager di Trussardi Casa –. Ha saputo interpretare con il proprio linguaggio l’identità del brand, dall’eleganza al richiamo alla pelle, restituendoli in un progetto coerente e riconoscibile. Il tavolo, pur nella sua essenzialità, si distingue per un carattere fortemente originale.”

Oltre al progetto per Trussardi Casa, Corina è presente al Salone del Mobile con altri lavori che confermano la sua versatilità nel panorama del design contemporaneo. Per Tonelli Design firma lo specchio Mydear, un oggetto avvolto da una struttura lignea curva e sinuosa, dove la retroilluminazione segue le pieghe del materiale creando un dialogo continuo tra luce e ombra. Non è solo una superficie riflettente, ma un elemento capace di restituire presenza e profondità, trasformando il gesto quotidiano dello specchiarsi in un’esperienza delicata e intima.

A questo si affiancano il Coffee Table Mino per Bosa Ceramiche – selezionato anche per l’allestimento del Salone Satellite – e il progetto Motus-Mythos, sempre per Bosa, che prosegue la sua ricerca sul rapporto tra materia, mito e forma.

Continua inoltre il percorso della maniglia Câlin, progettata per Mandelli 1953, che, dopo la Menzione d’onore al Compasso d’Oro International Award del 2025, si evolve ampliando la propria applicazione anche al mondo degli infissi e delle porte scorrevoli, confermando la capacità del progetto di coniugare funzione, estetica e innovazione.

Nato nel 1988, progettista di interni e designer di prodotti, Alessandro Corina sviluppa il proprio lavoro a partire dallo studio di Grosseto, da cui nascono progetti di interni nell’ambito residenziale e contract e prodotti di design per i più importanti marchi italiani. Nel corso degli anni ha collaborato con aziende come Bosa Ceramiche, Alivar, Mandelli 1953, a cui si aggiungono adesso Trussardi Casa e Tonelli Design.