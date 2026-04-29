Servizi estivi per i bambini residenti: al via il bando per presentare la domanda di iscrizione

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello ha pubblicato i bandi inerenti le attività estive dedicate ai bambini residenti che vanno dall’asilo nido per i più piccoli, passando per i centri per l’infanzia che accoglieranno i bambini fino a 6 anni, fino alle colonie, a cui si può accedere dai 6 agli 11 anni.

Il Comune di Orbetello organizza per i propri residenti i seguenti servizi estivi, nei mesi di luglio e agosto, ed è possibile effettuare l’iscrizione per l’intero periodo e non per singole mensilità:

a) asilo nido di Albinia (nell’asilo nido Anatroccolo)

b) centro per l’infanzia (presso il progetto 1/6 C. Consani)

c) colonia estiva di Albinia (nei locali dell’ex museo della cultura contadina)

d) colonia estiva di Orbetello Scalo (nella scuola primaria di Orbetello Scalo)

«Quello dei servizi estivi a supporto dell’infanzia – dichiara la vicesindaco con delega alla scuola e al sociale del Comune di Orbetello, Chiara Piccini – è un supporto essenziale per i genitori che lavorano ed è anche caratterizzante della nostra attività amministrativa a supporto dell’infanzia, in quanto è progettata per essere didatticamente valida e inclusiva».

E’ possibile presentare la domanda di accesso al servizio entro il 22 maggio 2026, esclusivamente tramite consegna al protocollo o invio da un indirizzo Pec all’indirizzo di posta certificata del Comune di Orbetello.

Per l’asilo nido estivo sono disponibili 40 posti per bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi alla data di inizio del servizio (primo luglio 2026). L’attività si terrà a partire dal primo luglio, fino al 31 agosto, dal lunedì al venerdì, nei locali dell’asilo nido Anatroccolo. e sono previste due modalità di frequenza:

frequenza giornaliera dalle 7.30 alle 18.00;

frequenza tempo corto dalle 7.30 alle 16.00.

Il centro per l’infanzia accoglierà 30 bambini residenti e l’attività sarà realizzata nei locali della scuola materna comunale “C. Consani” di Orbetello nel periodo dal primo luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì. Le iscrizioni sono aperte ai bambini che avranno compiuto i 24 mesi alla data di inizio del servizio (primo luglio 2026) e che non avranno compiuto ancora i 6 anni alla data del 31 dicembre 2026. La frequenza giornaliera è dalle 8.00 alle 16.00.

I criteri per l’ammissione e la quota di partecipazione delle famiglie sono indicati nel modulo di domanda, disponibile all’Urp o scaricabile dal sito del Comune di Orbetello.

Anche i servizi di colonie estive comunali si terranno nel periodo dal primo luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00.

Una colonia sarà attivata nei locali della scuola primaria di Orbetello Scalo per 30 bambini residenti e la seconda colonia sarà attivata nei locali dell’ex refettorio della scuola primaria di Albinia per 30 bambini. Il servizio di Orbetello è destinato ai bambini che abbiano compiuto i 6 anni alla data di inizio del servizio (o che li compiranno entro il 31 dicembre 2026) fino al completamento della scuola primaria, quello di Albinia è destinato ai bambini che abbiano compiuto i 3 anni alla data di inizio del servizio (o che li compiranno entro il 31 dicembre 2026) fino al completamento della scuola primaria .

Per ciascuna delle colonie la domanda deve essere compilata su apposito modulo disponibile all’Urp nel palazzo comunale di piazza Plebiscito o scaricate dal sito del Comune di Orbetello, al link www.comune.orbetello.gr.it.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione, disponibile all’Urp del Comune di Orbetello e sul sito istituzionale al link www.comune.orbetello.gr.it, è fissato al 22 maggio 2026. I servizi sono destinati solo ai residenti nel Comune di Orbetello.

Informazioni maggiormente dettagliate sul numero di utenti, le modalità di frequenza e la fascia di età alla quale sono destinate si trovano nei rispettivi bandi e regolamenti, disponibili sul sito del Comune di Orbetello.