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Lo Spi Cgil commemora le vittime sul lavoro: il programma delle iniziative

sulle Colline Metallifere la memoria si tramanda nel tempo

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Ci sono appuntamenti che non hanno bisogno di locandine, né di convocazioni ufficiali. Non si organizzano, si tramandano. Vivono nella memoria delle comunità e nel rispetto silenzioso di chi, ogni anno, sa già dove andare.

È così che anche quest’anno lo Spi Cgil Lega di Massa Marittima – Montieri – Monterotondo Marittimo, il primo maggio, partecipa alle commemorazioni delle vittime sul lavoro, in un territorio dove proprio il lavoro, quello minerario in particolare, ha segnato profondamente la storia e le vite delle persone.

Il programma

I momenti previsti nella mattinata:

  • alle 10 a Boccheggiano, al cimitero comunale, davanti alla lapide che ricorda i caduti sul lavoro;
  • alle 11 a Montieri, alla scultura in onore del lavoro in miniera e dei minatori realizzata da Enzo Arduini, sulla via per San Giacomo.

Durante le stessa mattina, la lega Spi Cgil Massa Marittima, sempre insieme ad altre associazioni, cittadine e cittadini che vorranno partecipare, deporrà un mazzo di fiori anche ai monumenti dei caduti a Massa Marittima (parco di Poggio) e a Niccioleta.

Nessun manifesto, nessun programma ufficiale: solo il passaparola e una consapevolezza condivisa, che di anno in anno richiama cittadini, lavoratori e pensionati a ritrovarsi in quei luoghi simbolo.

«È una memoria che non ha bisogno di essere annunciata – dichiara Stefano Vermigli, segretario della Lega Spi Cgil di Grosseto e Massa Marittima – perché vive nelle persone e nelle comunità. Qui il lavoro, e soprattutto quello in miniera, ha lasciato segni profondi, anche dolorosi. Il ricordo di chi ha perso la vita lavorando continua a essere un appuntamento sentito, partecipato, quasi naturale. È nostro dovere custodirlo e trasmetterlo, soprattutto alle nuove generazioni, perché dietro ogni nome c’è una storia che non deve essere dimenticata».

Un gesto semplice, ma carico di significato, che ogni anno si rinnova senza clamore, tenendo viva una memoria collettiva che appartiene a tutto il territorio.

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