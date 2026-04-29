“L’energia necessaria”: Estra lancia il talk podcast che accende il dibattito sull’energia

Grosseto. Debutterà il 30 aprile “L’energia necessaria”, il nuovo talk podcast prodotto da Estra, insieme a OnePodcast, dedicato ai temi chiave della transizione energetica e dell’innovazione.

Condotto da Fjona Cakalli, il podcast propone un confronto aperto tra esperti, accademici e manager su questioni sempre più centrali per cittadini e imprese: dal prezzo dell’energia al nucleare, dal ruolo dei data center alla sostenibilità, fino al rapporto tra digitalizzazione, ambiente e politica industriale.

Ogni episodio parte da una domanda concreta per rendere accessibili temi complessi, con un linguaggio chiaro e rigoroso, lontano da semplificazioni eccessive.

“L’energia riguarda tutti, ma non sempre viene raccontata in modo comprensibile – sottolinea il presidente di Estra, Francesco Macrì –. Con questo podcast abbiamo scelto di aprire uno spazio di confronto serio, accessibile e plurale, capace di tenere insieme dati, scenari e vita quotidiana. Vogliamo contribuire a una cultura dell’energia più consapevole, perché capire ciò che ci riguarda è il primo passo per affrontare con maggiore responsabilità le trasformazioni in corso”.

“L’energia necessaria” sarà disponibile dal 30 aprile su tutte le principali piattaforme di ascolto: Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, OnePodcast e YouTube.

“L’energia necessaria” è un podcast condotto e scritto da Fjona Cakalli, con Francesco Caremani. Cura editoriale, Alessandra Bruno. Brand integration, Alessandro Piscitello. Ripresa e montaggio, Neverest. Supervisione tecnica video, Martina Annoni. Supervisione tecnica audio, Gabriele Rosi. Responsabile della produzione, Danny Stucchi. Una produzione OnePodcast in collaborazione con Estra SpA.