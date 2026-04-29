Gergas: approvato il bilancio 2025, risultati superiori alle previsioni

Grosseto. L’assemblea dei soci di Gergas S.p.A. – società di distribuzione del Gruppo Estra attiva nella gestione della rete di distribuzione del gas metano nell’area grossetana – ha approvato il bilancio 2025, chiudendo l’esercizio con risultati economici superiori alle previsioni di budget.

Nel corso dell’anno, la società ha perseguito un’efficace politica di ottimizzazione dei costi, mantenendo al contempo elevati standard di qualità, sicurezza ed efficienza operativa.

Sul piano economico, Gergas chiude il 2025 con un Ebitda di 4.085.835 euro e un utile netto pari a 1.645.831 euro.

Gli investimenti complessivi realizzati nel periodo ammontano a circa 2 milioni di euro. Di questi, circa il 25% è stato destinato alla sostituzione dei misuratori tradizionali con dispositivi teleletti, mentre la restante quota ha riguardato interventi di innovazione tecnologica e l’estensione della rete di distribuzione nelle aree non ancora metanizzate.

Ad oggi, la società gestisce una rete di distribuzione che si estende per circa 450 chilometri e serve un’area di quasi 900 km², confermando il proprio ruolo strategico nello sviluppo energetico del territorio.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento societario e dei risultati economici conseguiti – dichiara il presidente Angelo Pollina –. Gergas si conferma una società solida e in crescita, con una marcata vocazione all’innovazione tecnologica. Gli investimenti in questo ambito continueranno a rappresentare una leva strategica per proseguire nel processo di trasformazione digitale delle infrastrutture, con l’obiettivo di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza. Il forte radicamento territoriale che ci contraddistingue è divenuto nel tempo un punto di forza fondamentale e un riferimento per i territori serviti, contribuendo al progresso e allo sviluppo dei servizi offerti“.