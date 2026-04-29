Energia sostenibile e territorio: incontro pubblico sul progetto “Tunisia-Italia Link”

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Follonica (Grosseto). Il futuro dell’energia sostenibile passa da percorsi ministeriali, ma fondamentale è la capacità di dialogo con le aziende proponenti e la conoscenza dei progetti da parte dei cittadini e delle associazioni.
Con l’avvio dell’iter ministeriale per il progetto “Tunisia-Italia Link” (Ti-Link), proposto dalla società Zhero, l’amministrazione comunale di Follonica ribadisce la volontà di porre la trasparenza e l’informazione al centro della propria azione.
Il progetto in sintesi
Il Ti-Link rappresenta una sfida infrastrutturale di ampio respiro: un collegamento elettrico sottomarino destinato a trasportare energia pulita — prodotta da parchi solari ed eolici in Tunisia — fino al cuore della Toscana, con approdo previsto presso la stazione Terna di Suvereto. Un’iniziativa che si inserisce nel quadro della decarbonizzazione e dell’autonomia energetica europea.
Perché partecipare
Data l’importanza dell’intervento, l’amministrazione ha concordato con la società proponente un momento di confronto diretto, prima della fase ufficiale dell’iter. L’obiettivo è chiaro: permettere a ogni cittadino, associazione o portatore di interesse di maturare una visione consapevole e confrontata del progetto.
L’incontro informativo si terrà mercoledì 29 aprile dalle 17.00 alle 20.00, alla sala Tirreno, in via Bicocchi 53/A, a Follonica.
I cittadini sono invitati a partecipare per approfondire i dettagli tecnici, ambientali e le ricadute sul territorio di questa nuova frontiera energetica.
1 commento
Che io sappia il collegamento con Tunisia/Algeria , tramite Sardegna , che dovrebbe arrivare in Toscana ( Piombino ) riguarda un metanodotto . L’elettrodotto può essere fatto solo tra Tunisia e Sicilia ( la corrente si trasporta più difficilmente del gas ) , poi ci possono raccontare che quella che arriverà in Toscana sarà energia pulita prodotta solo con rinnovabili provenienti dalla Tunisia grazie all’accordo …… per questo motivo la pagheremo di più ma salveremo il pianeta …..