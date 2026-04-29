Apposizione di una targa e presentazione di un libro: Scansano celebra Spartaco Lavagnini

Scansano (Grosseto). Ricordare una figura storica del movimento operaio, legata al territorio scansanese e in un luogo che, in passato, gli era stato dedicato: è questo l’obiettivo con cui il Comune di Scansano, insieme alla sezione Anpi di Scansano, alla Cgil e allo Spi Cgil, ha organizzato per sabato 2 maggio una giornata dedicata a Spartaco Lavagnini, sindacalista, giornalista e politico italiano, ucciso nel febbraio 1921 da un gruppo di squadristi fascisti.

Lavagnini, nato a Cortona nel 1889, figlio del medico scansanese Vittorio e impiegato alle Ferrovie dello Stato, è stato un protagonista del socialismo fiorentino, strenuo oppositore della partecipazione dell’Italia alla Prima guerra mondiale e figura di primo piano del “biennio rosso”. Esponente della corrente massimalista e rivoluzionaria e dirigente del Sindacato ferrovieri italiani (Sfi), fu amministratore, redattore e direttore de “La Difesa”, il settimanale socialista fiorentino.

Al congresso di Livorno aderì al Partito comunista, di cui divenne leader a Firenze, dirigendo anche il periodico “L’Azione Comunista”, fino a quando fu assassinato nel febbraio 1921. Nel suo percorso sindacale e politico si batté per la giustizia e per i diritti delle persone e dei lavoratori, diventando così una figura di riferimento per il movimento operaio e sindacale italiano.

Alle 10.30, in piazza delle Cascine a Scansano, luogo che in passato era stato dedicato proprio a Lavagnini, sarà apposta una nuova targa commemorativa alla presenza del sindaco Maria Bice Ginesi. Dopo i saluti istituzionali e alcune testimonianze sulla figura del sindacalista, è in programma la presentazione del libro “Spartaco il ferroviere” di Andrea Mazzoni (Pentalinea editore).

Ad accompagnare l’autore nella presentazione del volume, che ricostruisce la vita di Lavagnini, sarà Manuele Marigelli, presidente dell’associazione “Per il lavoro e la democrazia”.

“Ricordare la figura di Spartaco Lavagnini, figlio di Vittorio, nato a Scansano e medico condotto per anni del paese, in una piazza che in passato gli era stata dedicata – dichiara il sindaco Maria Bice Ginesi –, è per la nostra amministrazione motivo di onore e di orgoglio. Farlo, inoltre, con l’arricchimento di testimonianze sul suo lavoro e la sua attività e con la presentazione del libro di Mazzoni, che ne ricostruisce la vita e l’impegno civile, rende l’evento, a ridosso della Festa dei lavoratori, ancora più ricco di significato. Per questo invito la cittadinanza a partecipare numerosa e ringrazio Anpi, Cgil e Spi Cgil per la preziosa collaborazione all’iniziativa”.