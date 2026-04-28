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Tempo prolungato estivo 2026: il Comune attiva il servizio per i bambini degli asili nido

di Redazione
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Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che è stato approvato il servizio di tempo prolungato estivo per il mese di luglio 2026, rivolto ai bambini frequentanti i servizi educativi e scolastici comunali.

Il servizio sarà attivo al Polo d’infanzia comunale “L’Arcobaleno”, al nido d’infanzia “L’Aquilone” e al nido d’infanzia “Il Delfino” di Marina di Grosseto.

“Con il servizio di tempo prolungato estivo – affermano il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore all’Istruzione, Angela Amante – confermiamo l’impegno dell’amministrazione nel sostenere concretamente le famiglie anche nel periodo estivo, garantendo continuità educativa e spazi di qualità per i bambini. Si tratta di un intervento importante che risponde a esigenze reali del territorio, offrendo al tempo stesso un servizio organizzato e qualificato.”

L’amministrazione comunale provvederà a garantire la massima diffusione delle informazioni relative alle modalità di accesso.

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