Ricerca scientifica nelle Bandite: al via le indagini dell’Università di Firenze

Scarlino (Grosseto). Saranno giornate dedicate alla ricerca e allo studio del territorio, quelle in programma a Scarlino, dove nei prossimi giorni arriveranno alcuni ricercatori dell’Università di Firenze per un’attività di rilievo floristico e vegetazionale all’interno dell’area delle Bandite, in particolare nella zona di Monte d’Alma.

L’intervento si inserisce in un progetto scientifico finalizzato ad analizzare l’evoluzione della biodiversità vegetale nel tempo, attraverso il confronto tra dati storici e nuovi campionamenti effettuati sul campo. Le attività previste comprendono rilievi non invasivi, georeferenziazione delle aree di studio e documentazione fotografica, con un impatto minimo sull’ambiente e nel pieno rispetto delle norme di tutela.

Le operazioni si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, utilizzando la viabilità forestale esistente esclusivamente per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di ricerca.

«Le Bandite di Scarlino si confermano un luogo di grande valore ambientale e scientifico – dichiara l’assessore alle Bandite Silvia Travison –. Siamo sempre disponibili ad accogliere studiosi e ricercatori che scelgono il nostro territorio per approfondire la conoscenza della biodiversità e contribuire alla sua tutela. Queste attività rappresentano un’opportunità importante anche per rafforzare il legame tra ricerca, ambiente e comunità».