Home Cultura & Spettacoli“Palestra umanistica”: alle Clarisse al via il ciclo di appuntamenti dedicato ai maturandi
Cultura & SpettacoliCultura e Spettacoli GrossetoGrosseto

“Palestra umanistica”: alle Clarisse al via il ciclo di appuntamenti dedicato ai maturandi

Primo incontro su Gabriele D'Annunzio mercoledì 29 aprile

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 21 views

Grosseto. Mercoledì 29 aprile, alle 18, la sala conferenze di Clarisse Arte ospita il primo incontro del ciclo “Palestra umanistica”, progetto a cura di Stefano Adami pensato per accompagnare gli studenti verso l’esame di maturità, ma aperto a tutta la cittadinanza. L’ingresso è libero.

Il ciclo si apre con l’incontro “Gabriele D’Annunzio e il nuovo secolo”, dedicato a una figura centrale della letteratura italiana tra Otto e Novecento. Durante l’appuntamento Stefano Adami affronterà alcuni dei nodi più significativi della produzione e della figura dannunziana: il rapporto con le avanguardie europee e la costruzione di uno stile riconoscibile, il progetto di dedicare un romanzo a ciascuna città d’arte della penisola, fino al complesso legame con il fascismo.

Il ciclo di incontri

“Palestra umanistica” nasce come uno spazio di preparazione e approfondimento rivolto agli studenti che si avvicinano all’esame di maturità, con l’obiettivo di offrire strumenti utili per affrontare le prove scritte di italiano attraverso un confronto diretto con temi, autori e correnti culturali. Durante gli incontri è previsto anche il coinvolgimento attivo dei partecipanti, che potranno proporre questioni e argomenti, in particolare in ambito filosofico e letterario, simulando il contesto dell’esame e sviluppando un dialogo aperto.

Gli appuntamenti successivi in programma proseguono lungo un percorso che intreccia letteratura e pensiero: mercoledì 27 maggio sarà la volta di “Leopardi e il male di vivere”, con un approfondimento sulle Operette morali, il rapporto con il romanticismo europeo e il confronto con Nietzsche; mercoledì 3 giugno il ciclo si concluderà con “Umberto Saba e la periferia biografica e spirituale”, dedicato alla poesia del Novecento e ai linguaggi della scrittura personale.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Autobus per Firenze, la Provincia: “No all’arretramento del...

Musica, mercatini, sport e solidarietà : gli eventi...

Natura, tradizioni e sostenibilità: torna la Festa della...

Tempo prolungato estivo 2026: il Comune attiva il...

Sanità, la Pro Loco e il comitato: “Frazioni...

Nuovo cinema Tirreno: ecco i film del weekend

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: