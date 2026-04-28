Oltre 200 persone impareranno le tecniche di disostruzione pediatrica: successo per i corsi

Orbetello (Grosseto). Stanno riscuotendo una bella partecipazione i corsi di disostruzione pediatrica, organizzati all’ospedale di Orbetello. Anche quest’anno fino a dicembre, il personale sanitario coordinato da Barbara Loru, pediatra responsabile di alta specializzazione, dà appuntamento ogni mese per un momento di formazione gratuita al termine del quale viene consegnata la mini guida esplicativa.

«Ogni anno l’ostruzione da corpo estraneo rappresenta una delle principali cause di morte accidentale nei bambini, soprattutto nei primi anni di vita – spiega la dottoressa Loru -. E’ un evento improvviso, spesso silenzioso, che può trasformare un momento quotidiano, come il pasto e il gioco, in una situazione di emergenza. Noi proponiamo una soluzione concreta e alla portata di tutti: la formazione attraverso corsi teorico-pratici su manichini di lattante e bambino con simulazioni di scenari diversi e briefing finale».

Il corso

Il corso si basa sulle nuove linee guida IRC 2025 ed è rivolto a genitori, nonni e caregiver con l’obiettivo di costruire una rete diffusa di primi soccorritori, capace di intervenire con le manovre di disostruzione sin dai primi minuti e di diffondere una cultura della prevenzione, composta da attenzione agli alimenti a rischio, corretta preparazione dei cibi, supervisione durante i pasti e scelta di giochi adeguati all’età.

«In una società sempre più consapevole dell’importanza della salute pubblica, questi corsi rappresentano un investimento concreto: riducono i rischi, aumentano la sicurezza e rafforzano il senso di comunità – dichiara Susanna Falorni, direttrice della Pediatria di Grosseto -. Basta sapere cosa fare e ‘con le sole mani’ si può fare la differenza: salvare la vita di un bambino».

In considerazione della bella partecipazione di pubblico ai primi incontri, si stima che a fine 2026, saranno formati oltre 200 nuovi primi soccorritori. Per iscriversi ai corsi di disostruzione è sufficiente scrivere un’email di richiesta alla dottoressa Barbara Loru: barbara.loru@uslsudest.toscana.it