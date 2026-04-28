Natura, tradizioni e sostenibilità: torna la Festa della Terra

Pitigliano (Grosseto). Pitigliano celebra la Festa della Terra 2026 da venerdì primo a domenica 3 maggio, un evento dedicato all’ambiente, alla natura, alla sostenibilità e ai prodotti del territorio.

Il programma

Il programma prevede venerdì 1° maggio l’escursione “Tra natura e storia: Butterfly watching” presso il Parco Alberto Manzi, con ritrovo alle 9.30. Dalle 11, piazza della Repubblica sarà animata dal mercato dei prodotti della terra e dell’artigianato, accompagnato dallo stand gastronomico che aprirà alle 12.

Nel pomeriggio, in piazza della Repubblica, spazio alla tradizione con il suggestivo Corteo del Villano, dalle 17 alle 19: balli e scene di vita contadina nel centro storico. La sera, alle 21, concerto con Indie, cover italiana.

Sabato 2 maggio, dalle 11, in piazza della Repubblica riapre il mercato dei prodotti della terra e dell’artigianato e alle 12 lo stand gastronomico.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, in piazza della Repubblica, “Giochi con Ludobus”: uno spazio dedicato ai giochi tradizionali di una volta in legno, semplici e divertenti.

Al teatro Salvini, alle 17, prenderà il via la conversazione dibattito “Raccolta rifiuti, oggi e domani, energie alternative tra necessità e speculazioni”.

In piazzetta vicolo delle Riforme, “Yoga al tramonto” (prenotazione su Whatsapp al numero 329.1314010).

La sera, alle 21.30, in piazza della Repubblica, concerto con Alex Coppa.

Domenica 3 maggio un’ultima giornata all’insegna dei sapori e delle eccellenze del territorio con il mercato dei prodotti della terra e dell’artigianato, a partire dalle 11, e lo stand gastronomico, aperto alle 12.

La Festa della Terra è organizzata dalla Proloco l’Orso, con il patrocinio del Comune, la partecipazione di Promo.fi.ter, con il Corteo del Villano e il contributo di Banca Tema.