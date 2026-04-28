“Dalla guerra all’Iran agli Epstein Files”: un incontro su guerra, potere e responsabilità collettive

Follonica (Grosseto). L’associazione di promozione sociale Restiamo Umani organizza l’iniziativa, aperta alla cittadinanza, “Dalla guerra all’Iran agli Epstein Files”, che si svolgerà giovedì 30 aprile alle 17 al Casello idraulico di Follonica.

Partecipano Azita Arabshahi, iraniana, Enrico Calossi, docente di Relazioni internazionali al Dipartimento di Scienze politiche all’Università di Pisa, e l’insegnante di materie letterarie Manuela Martelli.

“L’iniziativa ‘Dalla guerra all’Iran agli Epstein files’ – afferma Chiara Marchetti, presidente di Restiamo Umani – si propone di offrire strumenti critici per leggere il presente e interrogarsi sui rapporti tra guerra, potere e responsabilità collettive. La testimonianza di Azita Arabshahi, donna iraniana rifugiatasi in Italia dopo la repressione del regime degli ayatollah, porterà uno sguardo coraggioso contro ogni autoritarismo, sia quello teocratico sia quello incarnato da leader come Trump e Netanyahu. La sua esperienza richiama anche la condizione di chi è costretto a vivere lontano dalla propria terra, dalla propria cultura, dai propri affetti, ma anche la volontà di continuare a testimoniare e a lottare per l’autodeterminazione di un popolo che da troppo tempo vive vessato da regimi autoritari.

Enrico Calossi analizzerà la situazione geopolitica e il fenomeno del trumpismo come chiave per comprendere le nuove derive politiche occidentali, mentre Manuela Martelli approfondirà il ruolo degli Epstein files come elemento che attraversa economia, finanza e scenari di guerra, con un sistema che non si fa scrupolo di utilizzare il corpo delle donne come strumento di controllo e di affermazione del potere.

E in questo quadro, l’Italia, insieme ad altri Paesi europei, non è neutrale: alleanze militari, scelte politiche e subalternità portano il nostro Paese ad essere implicato in situazioni che alimentano tensioni e conflitti”.