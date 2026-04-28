Accumulo di foglie e rami per le forti piogge: intervento di pulizia nel bosco

Santa Fiora (Grosseto). A seguito delle copiose piogge della prima settimana di aprile, che hanno causato un significativo accumulo di foglie e rami, è stato effettuato un intervento di manutenzione all’interno dell’area del “Bosco della Santissima Trinità” di Selva e lungo la strada delle Vigne.

I lavori

I lavori sono stati realizzati in sinergia dagli operai del Comune e dagli operai dell’Unione dei Comuni montani Amiata grossetana, che gestisce i 16 ettari del complesso della Santissima Trinità.

In particolare, sono state seguite le ripuliture delle cunette laterali, per la corretta regimazione e il deflusso delle acque, sono stato sostituiti i pozzetti di raccordo e le condotte di scarico danneggiate. È stata ripristinata la delimitazione dell’area di sosta, composta da una staccionata in legno, ponendo particolare cura, oltre che all’estetica, anche alla sicurezza. Nella strada di accesso è stato eseguito un ricarico con materiale arido di cava, per garantire una livellatura ed una planarità del piano viario; infine, l’intervento manutentivo si è completato con una sistemazione del sentiero ad anello che si introduce all’intero del bosco, per dare modo agli amanti del trekking, di cogliere le bellezze della riserva maturale.

“È stato fatto davvero un bel lavoro – ha sottolineato il consigliere con delega al verde pubblico, Claudio Pantaloni –, desidero ringraziare gli operai del Comune e dell’Unione che intervengono con impegno e professionalità. La cura e la manutenzione degli spazi pubblici sono fondamentali, non solo per il decoro del nostro territorio, ma anche per garantire sicurezza e qualità della vita ai cittadini”