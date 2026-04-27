Scontro tra due auto: un morto e tre feriti

Campagnatico (Grosseto). Incidente mortale lungo la strada provinciale Voltina, nel comune di Campagnatico.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate e, nell’impatto, un uomo di 70 anni è deceduto sul posto. Inoltre, sono rimaste ferite tre persone: una donna di 68 anni, un uomo di 68 anni e una donna di 65 anni: tutti sono stati trasportati in codice 2 al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l’automedica di Grosseto, l’ambulanza della Croce Rossa di Grosseto, l’elisoccorso Pegaso 2 e due ambulanze della Misericordia di Grosseto.

Nonostante i prolungati tentativi di rianimazione praticati dai sanitari del 118, l’anziano è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nell’incidente.