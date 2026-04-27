Remigrazione e Riconquista, corteo nazionale a Roma: “Portate un tricolore e scendete in piazza”

Grosseto. “Il 13 giugno si concluderà la raccolta firme per la proposta di legge sulla remigrazione con un grande corteo nazionale che si terrà a Roma”. È quanto dichiarato, tramite una nota ufficiale, dal comitato Remigrazione e Riconquista.

“Rivolgiamo un appello a tutti gli italiani che vogliono rialzare la testa e che non intendono più tollerare il degrado, le violenze, il business e le distorsioni legate al sistema dell’immigrazione, che intendiamo smantellare pezzo dopo pezzo – continua la nota del comitato -. Invitiamo ciascuno a portare con sé un tricolore e a partecipare attivamente: sarà una manifestazione popolare, aperta e trasversale, alla quale auspichiamo prendano parte movimenti, associazioni, comitati e tutti coloro che non vogliono più rimanere inerti”.

“L’obiettivo è conferire ulteriore forza a una proposta di legge incisiva e radicale, che ha già raccolto quasi 150.000 firme, il triplo di quelle richieste. Torneremo in Parlamento, dove ci è stato impedito di presentare ufficialmente la proposta a causa dell’occupazione della sala da parte di parlamentari di Pd, Avs e Movimento 5 Stelle. Vedremo se, anche questa volta, tenteranno di ostacolarci nonostante il crescente sostegno popolare. L’appuntamento è fissato per le ore 15 — concludono dal comitato —. La manifestazione è stata regolarmente autorizzata e, nelle prossime settimane, verrà comunicata la piazza di partenza del corteo”.