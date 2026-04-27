Parchi archeologici della Maremma: tutti gli eventi in programma a maggio

Grosseto. Sarà un maggio vivace, ai Parchi archeologici della Maremma, grazie a un’originale serie di eventi e di appuntamenti, che scandiranno le prossime settimane nei tre diversi siti di Cosa, Roselle e Vetulonia.

Di seguito tutte le principali iniziative dei Parchi, il cui calendario, in continuo aggiornamento, è disponibile alla pagina del sito: https://parchiarcheomaremma.cultura.gov.it/un-maggio-ricco-di-eventi-ai-parchi-archeologici-della-maremma/

Il programma

Venerdì primo maggio, Festa del Lavoro, apertura straordinaria di tutte le aree archeologiche con le consuete modalità di accesso e i consueti orari (Parco archeologico di Roselle dalle 9.45 alle 18.45, Parchi archeologici di Cosa e Vetulonia, dalle 9.45 alle 18.30, ultimo ingresso in tutti i siti alle o8.00).

Domenica 3 maggio, “Domenica al Museo”, ingresso gratuito in tutti gli Istituti statali. E poi, al Parco archeologico di Cosa, alle 10.30, Archeotrekk dall’antica Città di Cosa alla spiaggia della Tagliata (evento in collaborazione con la Polisportiva Orbetello Scalo attraverso tutto il sito archeologico e la macchia mediterranea circostante; tempo totale 4-5 ore; distanza: 10 chilometri; dislivello -150m +150m, consigliato abbigliamento adatto a camminare, scarpe da trekking, pranzo al sacco, almeno 2 litri di acqua, cappello per il sole). Al Parco archeologico di Roselle invece, due visite accompagnate gratuite a cura del personale Mic, alle 10.30 e alle 16.00.

Martedì 5 maggio, al Parco archeologico di Roselle, alle 15.00, tappa del progetto Via Patrimonia Act, con la presentazione del gioco da tavolo “Rusellae: echi dal sottosuolo”, ideato dal personale del Mic. A seguire visita accompagnata al Parco stesso (ingresso gratuito per i partecipanti al progetto Via Patrimonia Act).

Venerdì 8 maggio, alle 17.00, al Parco archeologico di Cosa presentazione del libro “Cosa, onore, amore e intrighi nella colonia romana”, con l’autore del volume Piero Scartabelli, in dialogo con l’archeologa Silvia Simonini e le restauratrici Federica Bartalini e Marta Mineo. Prevista poi una visita accompagnata a cura del personale Mic nell’area archeologica, con letture di brani del manoscritto a cura dell’attrice Patrizia Nistri.

Domenica 10 maggio, alle 9.00, al Parco archeologico di Cosa visita guidata ed escursione gratuita (con prenotazione obbligatoria) “Da Museo a Museo”. Dal Parco archeologico di Cosa a Orbetello (tempo totale 4 ore. Distanza 12 chilometri) che dagli scavi archeologici di Cosa, scendendo verso la Feniglia e proseguendo lungo la laguna, raggiungerà Orbetello, dove è prevista la visita al Museo archeologico Polveriera Guzman. (Per informazioni e prenotazioni: museidimaremma@gmail.com).

Domenica 10 maggio, inoltre, giornata dedicata ai più piccoli e alle famiglie, grazie al progetto “Kid Pass Days”. Al Parco archeologico di Cosa, alle 15.00, “Kid Pass Day” a Cosa, laboratorio didattico per bambini di età tra i 6 e i 10 anni a cura dell’associazione archeologica Odysseus (Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564 881421 o cell. 335.1471086). Il Parco archeologico di Roselle, alle 10.30 e alle 16.00, farà provare in anteprima ai bambini dai 7 ai 14 anni (massimo 12 partecipanti a turno) il nuovo gioco da tavolo “Rusellae: echi dal sottosuolo” (Per informazioni e prenotazioni: cell. 331.6194577 o tel. 0564.402403. Laboratorio compreso nel costo del biglietto. Ingresso gratuito per i bambini). Al Parco archeologico di Vetulonia, alle 15.30, sarà la volta di “Bes(t) Kids”, un laboratorio creativo di gioielli etruschi, alla Tomba della Pietrera, per bambini dai 6 ai 10 anni. (Massimo 10 partecipanti. Evento gratuito. Per informazioni e prenotazioni: cell. 331.6216340).

Sabato 23 maggio, infine, appuntamento con la Notte europea dei Musei grazie a cui tutti e tre i Parchi effettueranno l’apertura straordinaria serale. Al Parco archeologico di Cosa, alle 19.00, in programma l’evento musicale “Il coro Ager Cosanus – Tra opera, operetta e musical”: un viaggio musicale tra vari generi. Al Parco archeologico di Roselle, alle 19.15, presentazione itinerante al tramonto del libro “L’enigma della Dea”, a cura dell’autrice Narcisa Fargnoli, seguita dalle letture di Paola Lambardi. Poi due visite accompagnate a cura del personale del Mic alle 19.15 e alle 21.30 (Per informazioni e prenotazioni: tel. 0564.402403, cell. 331.6194577. Ingresso simbolico al costo di 1,00 euro. Ingresso esclusivamente con visita accompagnata). Per concludere apertura straordinaria serale fino alle 21.00 di tutti le aree del Parco archeologico di Vetulonia (ingresso gratuito, per informazioni e prenotazioni: cell. 331.6216340). Alle 19.00, alla Tomba della Pietrera, prevista la visita accompagnata gratuita, a cura del personale del Mic, dal titolo “Verde Vatluna – I boschi sacri etruschi”.