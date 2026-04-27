Manciano street music festival: a “Le Stanze” presentazione del programma dell’edizione 2026

Manciano (Grosseto). Sarà presentato giovedì 30 aprile, alle 21, a “Le Stanze” in via Cavour a Manciano, il calendario della sedicesima edizione del Manciano street music festival, la kermesse organizzata dall’associazione musicale “Diego Chiti”. Durante la serata verranno svelati tutti gli artisti protagonisti e il programma completo dei sei giorni di musica che animeranno l’estate mancianese, tra street parade e concerti sul palco.

Anche quest’anno il festival torna per due fine settimana di luglio, pronto ancora una volta ad accendere il borgo con la sua energia. Da venerdì 10 a domenica 12 luglio il centro storico sarà invaso da street band provenienti da Francia, Portogallo, Germania e Italia. Tre giorni gratuiti interamente dedicati alla musica da strada, con esibizioni diffuse durante tutto l’arco della giornata che attraverseranno anche il percorso gastronomico, offrendo ai visitatori la possibilità di assistere alle performance degustando prodotti di qualità.

Il secondo fine settimana, da giovedì 16 a sabato 18 luglio, il festival si sposterà come di consueto al parco pubblico Mazzini, che dalle 21.30 ospiterà tre serate di concerti e spettacoli con artisti pronti a divertire, emozionare e coinvolgere il pubblico.

La lotteria del festival

I concerti di Fiorella Mannoia, Arisa e Serena Brancale in regalo. Torna, infatti, la lotteria del festival: un modo per sostenere la manifestazione e, allo stesso tempo, vincere grandi concerti. In palio ci sono sei biglietti per i live delle tre straordinarie voci femminili della musica leggera italiana.

Il primo premio prevede due biglietti per il concerto “Fiorella Mannoia canta Fabrizio e Ivano – Anime salve”, in programma il 17 novembre al Teatro Verdi di Firenze. Il secondo premio offre due biglietti per l'”Arisa Live Tour 2026″, il 17 dicembre al Teatro Brancaccio di Roma. Infine, per il terzo premio, in regalo ci sono due biglietti per “Serena Brancale – Sacro Tour 2026”, il 26 luglio alla Fortezza medicea di Siena.

Il Manciano street music festival è patrocinato e sostenuto dal Comune di Manciano, assessorato al turismo, ed è supportato da Banca Tema e Terme di Saturnia Natural Destination, main sponsor dell’evento.

Tutte le informazioni su artisti, programma completo e biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni sul sito ufficiale www.mancianostreetmusicfestival.it. Per rimanere aggiornati su tutte le novità, è possibile seguire il festival anche sui canali social Facebook e Instagram.