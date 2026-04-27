Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

Monte Argentario (Grosseto). Giovedì 30 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per un intervento sulla rete idrica in via del Campone, a Porto Santo Stefano.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 8 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via del Campone, via privata dei Tre Ragazzi, via dell’Andrini, località Cannatelli, via degli Atleti e zone limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14 del giorno stesso.

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