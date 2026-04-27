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Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in città

L'intervento è in programma giovedì 30 aprile

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Giovedì 30 aprile Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Follonica per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Colombo.

I lavori

I lavori sono in programma dalle 7 alle 13 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Colombo, via Bicocchi, nel tratto tra via Roma e via Matteotti, piazza 24 Maggio, via Norma Parenti, nel tratto tra via Colombo e piazza 24 Maggio, via Guglielmo Marconi, nel tratto tra via Bicocchi e piazza 24 Maggio, piazza Vittorio Veneto, via Giovanni Bovio, nel tratto tra via Colombo e via Bicocchi, via Bruno Buozzi, nel tratto tra via Colombo e via Bicocchi, via Camillo Benso di Cavour, nel tratto tra via Colombo e via Bicocchi, via Alessandro Manzoni, via Ugo Foscolo, nel tratto tra via Matteotti e via Bicocchi, via Damiano Chiesa, via Matteotti, nel tratto tra via Bicocchi e via Ugo Foscolo, e possibili basse pressioni in vie limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 13 del giorno stesso.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di Acquedotto del Fiora: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

 

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