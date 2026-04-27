Giovani Democratici : Cosimo Garofalo eletto all’unanimità segretario provinciale

Grosseto. Si è svolto ieri il congresso provinciale dei Giovani Democratici di Grosseto, che ha visto una partecipazione ampia e un confronto politico intenso sul futuro della provincia di Grosseto e sulle nuove generazioni.

Al termine dei lavori, Cosimo Garofalo è stato eletto all’unanimità nuovo segretario provinciale della federazione, sulla base della mozione politica “Contro la geografia della marginalità”, che rappresenta la linea e la visione della nuova giovanile grossetana.

Al congresso hanno preso parte, oltre alle iscritte e agli iscritti, anche il candidato unitario alla segreteria regionale dei Giovani Democratici Bernardo Taddei e Mattia Ciappi, membro della segreteria nazionale dei Giovani Democratici, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno dei livelli regionali e nazionali verso il percorso della federazione.

La mozione approvata indica una direzione chiara: costruire una giovanile capace di incidere sulle principali criticità del territorio, a partire dal diritto a restare, dalle condizioni del lavoro giovanile, dalla valorizzazione delle aree interne, fino alla necessità di uno sviluppo economico e sociale che non lasci indietro nessuno.

«Questa non è una semplice elezione, ma l’inizio di una nuova fase – dichiara il neosegretario provinciale Cosimo Garofalo –. Vogliamo costruire una giovanile che non accetti l’idea che questa provincia sia destinata alla marginalità. Il nostro obiettivo è mettere in connessione ragazze e ragazzi dei diversi territori, creare comunità politica e promuovere battaglie concrete che permettano alla nostra generazione di restare, vivere e costruire qui il proprio futuro».

Nel corso del congresso è stata inoltre avviata una riorganizzazione territoriale della federazione, attraverso la costruzione di nuovi circoli su base di area: Centro, Nord, Sud e Amiata. Una scelta che punta a rafforzare il radicamento e favorire sinergie tra territori spesso frammentati.

In questa fase, il coordinamento resterà in capo al livello provinciale, con l’obiettivo di accompagnare la crescita e la strutturazione dei nuovi circoli. L’unico circolo ad aver già espresso una propria guida è quello dell’Area Sud – Costa d’Argento, dove è stato confermato segretario Matteo Porta.

«La nascita del circolo dell’Area Sud rappresenta un’opportunità importante – afferma Matteo Porta –. Mettere insieme territori diversi significa costruire una comunità più forte, capace di affrontare insieme le sfide del lavoro, del turismo e della qualità della vita. Il nostro impegno sarà quello di radicarci e dare voce alle esigenze reali dei giovani del territorio».

Il congresso è stato anche l’occasione per salutare il lavoro svolto dal segretario uscente Cristian Marchini, che nei prossimi giorni entrerà in Consiglio comunale a Grosseto.

«Questo percorso nasce da lontano – sottolinea Cristian Marchini –. La fiducia che la giovanile mi ha dato tre anni fa mi ha permesso di arrivare fino a qui. Porterò in Consiglio comunale la voce della nostra generazione e continuerò a lavorare in piena sinergia con i Giovani Democratici, affinché le istanze dei giovani trovino rappresentanza nelle istituzioni».

«Con questo congresso si apre dunque una nuova fase per i Giovani Democratici grossetani – si legge in una nota del movimento politico –: una fase di ricostruzione, radicamento e iniziativa politica, con l’obiettivo di rendere la provincia di Grosseto un luogo in cui le giovani generazioni possano finalmente scegliere di restare».

L’onorevole Simiani: «Buon lavoro a Garofalo»

«Auguro buon lavoro a Cosimo Garofalo, eletto all’unanimità nuovo segretario provinciale dei Giovani Democratici di Grosseto, e a tutta la nuova squadra dirigente. Il congresso provinciale ha registrato una partecipazione ampia e un confronto politico serio, confermando la vitalità di una comunità impegnata a costruire proposte concrete per il futuro dei giovani e del territorio»: è quanto dichiara il deputato Dem Marco Simiani.

«La mozione approvata e il percorso avviato indicano con chiarezza la volontà di contrastare la marginalità e rafforzare il radicamento nei territori, valorizzando le aree interne e creando opportunità per le nuove generazioni. Sono certo che, anche grazie al contributo dei livelli regionali e nazionali presenti al congresso, i Giovani Democratici sapranno essere protagonisti di questa nuova fase politica per la provincia di Grosseto. Al segretario uscente Cristina Marchini, neo consigliere comunale nel capoluogo, va il ringraziamento della comunità Dem»: conclude Simiani.