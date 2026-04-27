Farmacie comunali riunite, approvato il bilancio 2025: utile netto in crescita del 21,8%

Grosseto. L’assemblea dei soci di Farmacie comunali riunite di Grosseto S.p.A. ha approvato oggi il bilancio consuntivo dell’esercizio 2025, che si chiude con un utile netto di 1.296.416 euro, in crescita del 21,8% rispetto all’anno precedente.

Il Valore della produzione raggiunge i 14,83 milioni di euro (+3,6% sul 2024), confermando una traiettoria di crescita strutturale che, dal 2019 — anno di avvio della partnership pubblico-privata tra Comune di Grosseto e Farvima Medicinali S.p.A. — ha portato i ricavi della società da 12,1 a 14,83 milioni di euro, con un incremento complessivo del 22,5% in sette esercizi.

Le altre principali voci del bilancio 2025:

Ebitda: 1.996.817 euro (+13,6% YoY), con un’incidenza del 13,46% sul Valore della produzione;

1.996.817 euro (+13,6% YoY), con un’incidenza del 13,46% sul Valore della produzione; Ebit: 1.792.021 euro (+18,1% YoY);

1.792.021 euro (+18,1% YoY); Redditività ante imposte: 12,22% (era 9,86% nel 2023).

I risultati trovano riscontro nell’analisi di benchmarking commissionata al laboratorio Libra dell’Università degli Studi di Firenze – Fondazione Pin, condotta su 17 aziende analoghe del settore distribuzione al dettaglio del farmaco nel periodo 2019–2024. Lo studio posiziona Farmacie comunali riunite come leader di settore in numerosi indicatori chiave di efficienza operativa, marginalità e solidità finanziaria.

“Un risultato importante, che premia il lavoro del Consiglio di Amministrazione, della direzione e di tutto il personale e che dimostra come buona amministrazione e attenzione sociale possano camminare insieme”, dichiara il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna

“Il bilancio 2025 è la sintesi di un lavoro di squadra che ogni giorno tiene insieme due dimensioni: l’eccellenza nel servizio al cittadino e la sostenibilità economica della società – dichiara Simona Laing, direttrice generale di Farmacie comunali riunite -. Investiamo in formazione del personale, in attività di prevenzione, in servizi territoriali, dall’infermiere a domicilio al laboratorio galenico, perché crediamo che la farmacia comunale sia un presidio sanitario di prossimità prima ancora che un esercizio commerciale”.

«L’utile generato dalla società rappresenta valore che resta a disposizione della comunità grossetana – aggiunge Renato De Falco, amministratore delegato di Farmacie comunali riunite e vicepresidente esecutivo di Farvima Medicinali S.p.A -. Il modello pubblico-privato avviato nel 2019 con l’amministrazione comunale ha dimostrato che disciplina industriale e missione di servizio pubblico possono e devono camminare insieme. I numeri di oggi e l’analisi indipendente dell’Università di Firenze ne sono la conferma più solida”.

“E’ un piacere poter svolgere il ruolo di presidente in un’azienda che produce valore economico e sociale così importante per Grosseto – sottolinea interviene il presidente Mauro Squarcia –. Ringrazio sentitamente tutto il personale”.

Nel corso dell’esercizio 2025 Farmacie comunali riunite ha realizzato numerose iniziative a favore della comunità: campagne di prevenzione (melanoma, epatite C, osteoporosi, salute orale), giornate di educazione alla salute (idratazione, nutrizione, vaccinazione), il servizio infermieristico in farmacia e a domicilio, l’attività del laboratorio galenico, oltre a sostegni economici dedicati ad associazioni del territorio, tra cui la Lilt.