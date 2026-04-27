Estra: l’assemblea dei soci approva il bilancio 2025 e la destinazione dell’utile

Prato. L’assemblea dei soci di Estra SpA ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025 e la destinazione dell’utile.

È stata deliberata la distribuzione agli azionisti – Plures SpA (39,590%), Coingas SpA (25,194%), Intesa SpA (25,194%), Viva Energia Holding Finanziaria (10,022%) – di dividendi per complessivi 14.125.708 euro, pari a un dividendo per azione di 0,062 euro, quale espressione di una gestione orientata alla generazione continua di valore a beneficio dei territori e delle comunità di riferimento, in linea con quanto fatto nei precedenti esercizi.

I dati

Nel corso della seduta sono stati inoltre approvati il bilancio consolidato e la Dichiarazione di sostenibilità del Gruppo. I risultati consolidati evidenziano ricavi pari a 1.198,3 milioni di euro, un Ebitda di 155,2 milioni di euro e un utile netto di 37,9 milioni di euro, confermando un quadro economico solido e di rilievo. Nel periodo di riferimento, il Gruppo ha inoltre realizzato attività di investimento e sviluppo per oltre 260 milioni di euro, il livello più elevato nella storia di Estra, destinati in larga parte ad acquisizioni di impianti e progetti nel settore delle energie rinnovabili. Un impegno che testimonia in modo concreto la volontà di rafforzare il posizionamento industriale del Gruppo e di contribuire attivamente al percorso di transizione energetica.

Per quanto riguarda i punti all’ordine del giorno relativi al rinnovo degli organi sociali, su proposta del presidente Perra e in considerazione delle imminenti elezioni amministrative che interesseranno anche alcune amministrazioni socie di Plures SpA, l’assemblea ha ritenuto opportuno rinviare le relative determinazioni a una fase successiva. La decisione risponde a ragioni di opportunità istituzionale e al quadro di rappresentanza degli enti soci. Su proposta del presidente Perra, è stato inoltre conferito mandato al presidente Macrì di procedere alla convocazione di una nuova assemblea dei soci, con i medesimi punti all’ordine del giorno, entro il 30 luglio.

“I risultati approvati – dichiara il presidente esecutivo Francesco Macrì – confermano un percorso di crescita fondato sull’equilibrio economico e su investimenti orientati allo sviluppo. La generazione di valore per i nostri azionisti si traduce in valore per i territori, rafforzando così una capacità costante e sostenibile di creare benefici condivisi. In uno scenario in continua evoluzione, il Gruppo ha dimostrato la capacità di consolidare i propri risultati e di rafforzare il legame con le comunità di riferimento. La distribuzione dei dividendi rappresenta un passaggio significativo di questo percorso, che guarda con continuità allo sviluppo industriale e alle sfide della transizione energetica, nel segno della responsabilità e della creazione di valore duraturo per i territori. Pur nella pienezza dei poteri fino al prossimo rinnovo degli organi, l’azione societaria sarà esercitata nel rispetto del budget e delle linee del piano industriale, con un approccio improntato a prudenza gestionale e coerenza con gli indirizzi strategici definiti”.

“Il 2025 – commenta l’amministratore delegato Nicola Ciolini – conferma la validità delle scelte industriali intraprese e il rafforzamento progressivo della capacità del Gruppo di operare con efficienza e visione di lungo periodo. Il piano di investimenti realizzato rappresenta un elemento centrale della strategia aziendale, finalizzato a migliorare in modo strutturale l’efficienza dei processi, la qualità dei servizi e la capacità di risposta alle esigenze dei territori, ponendo basi solide per le successive fasi di crescita e sviluppo”.