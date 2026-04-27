Enel: al via in provincia di Grosseto i controlli delle linee elettriche con l’elicottero

Grosseto. Da terra e anche dal cielo, al via in Toscana la nuova fase dei controlli periodici con elicottero specializzato per garantire un servizio elettrico efficiente: in questi giorni, infatti, E-Distribuzione (società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) ha avviato dal territorio grossetano un check-up aereo sulle linee elettriche di media tensione di un’ampia area del territorio toscano. Si tratta del primo lotto di voli per il 2026, che apre le attività di monitoraggio e ispezioni rete elettrica aerea regionale per l’anno in corso.

E-Distribuzione monitorerà lo stato di salute di migliaia di chilometri di cavi aerei di media tensione, che distribuiscono energia elettrica sulle dorsali delle province di Grosseto, Siena, Livorno, Lucca, Prato, Pistoia, Pisa e Massa Carrara, nonché di numerosi sezionatori aerei di manovra, cabine elettriche, posti di trasformazione a palo e impianti elettrici.

In particolar modo, in questa sessione di voli i controlli riguarderanno i territori dell’Amiata grossetano e senese, diverse aree della Maremma interna fino alle Colline metallifere, la costa dell’Argentario, Piombino e parte della costa etrusca, la Mediavalle e la Garfagnana, la piana tra le province di Lucca e Pistoia, la Versilia fino a Carrara e alla Lunigiana, l’area ai piedi dei monti pisani, il Valdarno inferiore e la Valdera, la Valdinievole, le colline del Montalbano e la Val di Bisenzio.

I controlli

La verifica con elicottero, effettuata con tecnologie di ultima generazione, consiste nell’ispezione delle linee aeree, difficilmente controllabili da terra, e rientra nell’ambito delle attività di prevenzione e manutenzione delle linee elettriche. I voli a bassa quota delle linee consentono la rilevazione visiva, ad elevata risoluzione, di eventuali anomalie e la ripresa video della situazione degli impianti. Durante queste ispezioni viene posta particolare attenzione alla presenza di piante ad alto fusto nelle immediate vicinanze dei conduttori, allo stato dei sostegni, delle mensole, degli isolatori e delle apparecchiature di linea.

Le operazioni avvengono con le linee elettriche in tensione, senza ricorrere a interruzioni del servizio e quindi senza disagio per la clientela. Al controllo aereo fa seguito l’analisi di dettaglio dei dati registrati e le eventuali ispezioni mirate dei tecnici di E-Distribuzione che definiscono il successivo piano di interventi.

L’attività si svilupperà per step e sessioni di volo e si concluderà entro la fine di luglio, anche in base alle condizioni meteorologiche, dopodiché le “Unità territoriali” di E-Distribuzione competenti per le aree interessate passeranno alla fase operativa con le operazioni sul campo, in virtù delle esigenze di intervento rilevate nel corso delle ispezioni eliportate.