Confesercenti organizza un webinar gratuito per agenti di commercio: come partecipare

Grosseto. Un’occasione di aggiornamento e confronto per gli operatori del settore.

Confesercenti organizza un webinar gratuito dedicato agli agenti di commercio, in programma giovedì 30 aprile alle 14.30, aperto sia agli iscritti che ai non iscritti.

L’incontro, che si svolgerà online sulla piattaforma Google Meet, rappresenta un momento formativo pensato per fare chiarezza su un settore in continua evoluzione.

Il mercato e le normative che regolano la professione stanno cambiando rapidamente. Per questo, sottolinea Confesercenti, è fondamentale per gli agenti operare con consapevolezza, restando aggiornati sulle novità e sulle opportunità disponibili.

Il webinar

Il webinar affronterà in particolare l’evoluzione del ruolo dell’agente di commercio nel sistema economico italiano e le nuove tutele introdotte dagli Accordi economici collettivi (Aec) firmati nel 2025.

Ampio spazio sarà dedicato anche al sistema di welfare e previdenza gestito da Enasarco, con una panoramica sui nuovi strumenti e servizi a disposizione degli iscritti.

L’obiettivo è fornire indicazioni pratiche e aggiornate per rafforzare l’attività professionale e cogliere le opportunità offerte dal sistema.

Il webinar, della durata di circa un’ora (dalle 14.30 alle 15.30), si propone come un appuntamento snello e operativo, con accesso libero online.

Tra i temi al centro dell’incontro: l’importanza strategica dell’agente nell’economia attuale, gli aggiornamenti normativi sugli Aec, le nuove forme di previdenza e gli strumenti concreti per sviluppare il proprio lavoro.

Un’iniziativa che punta a sostenere una categoria chiave, offrendo strumenti utili per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione.

Come partecipare

L’accesso è libero e non richiede installazione di software particolari. E’ possibile collegarsi tramite computer, tablet o smartphone ai seguenti riferimenti:

link diretto al webinar https://meet.google.com/gky-dgwm-chd

accesso telefonico: +39.02.87323490 (Pin: 175 852 614#).

Per informazioni: e-mail marcodigiacopo@confesercenti.gr.it, cell. 351.5213287.