Energia sostenibile e territorio: incontro pubblico sul progetto “Tunisia-Italia Link”

Follonica (Grosseto). Il futuro dell’energia sostenibile passa da percorsi ministeriali, ma fondamentale è la capacità di dialogo con le aziende proponenti e la conoscenza dei progetti da parte dei cittadini e delle associazioni.

Con l’avvio dell’iter ministeriale per il progetto “Tunisia-Italia Link” (Ti-Link), proposto dalla società Zhero, l’amministrazione comunale di Follonica ribadisce la volontà di porre la trasparenza e l’informazione al centro della propria azione.

Il progetto in sintesi

Il Ti-Link rappresenta una sfida infrastrutturale di ampio respiro: un collegamento elettrico sottomarino destinato a trasportare energia pulita — prodotta da parchi solari ed eolici in Tunisia — fino al cuore della Toscana, con approdo previsto presso la stazione Terna di Suvereto. Un’iniziativa che si inserisce nel quadro della decarbonizzazione e dell’autonomia energetica europea.

Perché partecipare

Data l’importanza dell’intervento, l’amministrazione ha concordato con la società proponente un momento di confronto diretto, prima della fase ufficiale dell’iter. L’obiettivo è chiaro: permettere a ogni cittadino, associazione o portatore di interesse di maturare una visione consapevole e confrontata del progetto.

L’incontro informativo si terrà mercoledì 29 aprile dalle 17.00 alle 20.00 presso il Casello idraulico di via Roma.

I cittadini sono invitati a partecipare per approfondire i dettagli tecnici, ambientali e le ricadute sul territorio di questa nuova frontiera energetica.